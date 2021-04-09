ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, як Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 09 квітня 2021 15:40
Стало відомо, як Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа Як Меган Маркл і принц Гаррі відреагували на смерть принца Філіпа
Автор: Світлана Мащенко

Після смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького стало відомо, що вбитий горем принц Гаррі вперше за рік повернеться на батьківщину, щоб бути з родиною. А ось Меган Маркл через другу вагітність може залишитися в США і пропустити церемонію прощання.

Про це повідомляє Dailymail.

Востаннє принц Гаррі і Меган Маркл були у Великобританії в березні 2020-го року, коли склали з себе офіційні повноваження.

Але смерть дідуся може повернути "блудного принца" на батьківщину навіть попри розгромне інтерв'ю від 7 березня, яке вони дали Опрі Уїнфрі, звинувативши королівську сім'ю в расизмі, а Меган і зовсім заявила, що думала про суїцид.

Зараз Меган вагітна другою дитиною і повинна народити на початку літа, тому, ймовірно, відпустить одного чоловіка за океан.

І хоча пара поки не коментувала свої плани, джерело, близьке до сім'ї, сказало, що Гаррі готовий підтримати сім'ю.

"Гаррі зробить все можливе, щоб повернутися до Великобританії і залишитися зі своєю родиною. Йому не потрібно нічого більше, крім як бути поруч зі своєю сім'єю, і особливо зі своєю бабусею, в цей жахливий час", - говориться в повідомленні.

Хоча невідомо, який саме прийом він отримає після незвичайного інтерв'ю та поведінки за останній рік.

"Меган "сильно" вагітна, тому їй треба буде порадитися з лікарями про те, чи безпечно їй подорожувати, але я думаю, що Гаррі обов'язково поїде", - додало джерело.

Нагадаємо, що про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Він не дожив трохи більше двох місяців до свого сотого ювілею, а останнім часом багато хворів і провів місяць у лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Меган Маркл
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шкільні канікули в 2021 році: що потрібно знати батькам і де перейшли на онлайн-навчання
Шкільні канікули в 2021 році: що потрібно знати батькам і де перейшли на онлайн-навчання