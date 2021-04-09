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Стало известно, как Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа

Новина українською → Великобритания, Пятница 09 апреля 2021 15:40
Стало известно, как Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа Коллаж РБК-Украина: Меган Маркл и принц Гарри отреагировали на смерть принца Филиппа
Автор: Светлана Мащенко

После смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского стало известно, что убитый горем принц Гарри впервые за год вернется на родину, чтобы быть с семьей. А вот Меган Маркл из-за второй беременности может остаться в США и пропустить церемонию прощания.

Об этом сообщает Dailymail.

В последний раз принц Гарри и Меган Маркл были в Великобритании в марте 2020-го года, когда сложили с себя официальные полномочия.

Но смерть дедушки может вернуть "блудного принца" на родину даже несмотря на разгромное интервью от 7 марта, которое они дали Опре Уинфри, обвинив королевскую семью в расизме, а Меган и вовсе заявила, что думала о суициде.

Сейчас Меган беременна вторым ребенком и должна родить в начале лета, поэтому, вероятно, отпустит мужа одного за океан.

И хотя пара пока не комментировала свои планы, источник, близкий к семье, сказал, что Гарри готов поддержать семью.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Ему не нужно больше ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой, в это ужасное время", - говорится в сообщении.

Хотя неизвестно, какой именно прием он получит после необычного интервью и поведения за последний год.

"Меган "сильно" беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", - добавил источник.

Напомним, что про смерть принца Филиппа стало известно 9 апреля. Он не дожил чуть более двух месяцев до своего сотого юбилея, а в последнее время много болел и провел месяц в больнице. Умер менее чем через месяц после выписки дома, в Виндзорском замке.

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