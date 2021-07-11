Меркурій перейде в знак Рака: кого чекає успіх в цей час, а кого - небезпеки

Планета Меркурій здійснює перехід в знак Рака 11 липня і пробуде тут до 27-го числа. Цей час стане особливо чутливим і інтуїтивним для багатьох людей.

Що означає ця подія, і в чому її особливість, нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна .

В цей час слід бути ввічливими при спілкуванні, в розмові знижувати свій тон і голос, тоді ви будете почуті.

"У ці дні люди стають чутливими до слів і інтонації, з якою вони вимовляються", - впевнена Аріна.

За словами астролога, будь-яке спілкування і враження про вас буде зіпсовано через нецензурщину, грубості, крики.

"Спробуйте зацікавити співрозмовника якою-небудь таємницею інформацією. На перший план виходить інтуїтивне сприйняття інформації та енергії, яку випромінює людина", - додала експерт.

При Меркурії в Раку люди дуже добре розпізнають брехню, нещирість, передбачають бажання.

"Зайвий раз не варто прокручувати негативні думки і копатися в минулому, собі, оточуючих. Недовіра і підступ - звичайні ситуації цього часу", - каже Аріна Артуровна.

Цей період сприятливий для:

опрацювання різного роду психотравм,

відвідування сеансів психолога,

заняття езотерикою,

НЛП.

Також з 11 по 27 липня прокидається інтерес до всього містичного і незрозумілого.