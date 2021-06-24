Кінець червня принесе любовні сюрпризи цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього четверо!

Гороскоп на червень говорить про те, що остання декада місяця стане вдалою для більшості знаків Зодіаку. З 23 червня закінчиться дія ретроградного Меркурія і всі важливі справи, які буксували, почнуть швидкий рух вперед.

Астрологи розповіли, кому до кінця червня пощастить в коханні та сфері особистих відносин. Про це пише ТСН.

Овен

Будьте готові до курортного роману або інтрижці на відпочинку. Ці відносини стануть не стільки нагородою, скільки наукою для самовпевнених Овнів. Запаморочливий роман стане відмінним доказом того, що на відпочинку можна знайти не тільки тимчасову розвагу, але і цілком серйозні відносини та почуття.

Телець

Стрімкий і яскравий роман в червні може перерости в серйозні та довготривалі відносини. Все буде відбуватися дуже швидко - знайомство, закоханість, зізнання у своїх почуттях і навіть рішення про те, що потрібно негайно з'єднати серця офіційно. А тим, хто вже давно у відносинах або шлюбі – зірки подарують спокій і гармонію.

Рак

Самотні Раки отримають можливість налагодити своє життя і це виявиться людина, яка вже досить давно знаходиться у "френдзоні". Дружба на ґрунті спільних інтересів переросте спочатку в любов, а потім і в пристрасть. Відносини будуть дуже гармонійними, оскільки будуть брати участь не тільки серце, але ще і душа, і розум.

Діва

Будьте готові до сюрпризів від своєї половини, особливо, якщо відносини почалися зовсім недавно. Ваша стурбованість з приводу поведінки партнера вирішиться несподіваним чином - ви отримаєте приємний сюрприз. Не варто сподіватися на поїздку за кордон, а ось на милий подарунок – запросто.