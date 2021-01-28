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Погода в Україні стане ще гірше: прийдуть морози і сильні снігопади

Четвер 28 січня 2021 12:41
Погода в Україні стане ще гірше: прийдуть морози і сильні снігопади
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу не сильно порадує жителів країни. Очікуються снігопади, хуртовини, ожеледь і ожеледиця і до цього додадуться морози майже у всіх областях.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, циклон наробив біди вже в багатьох областях України та закликала водіїв не виїжджати без потреби, оскільки очікується сніг, ожеледь, похолодання і поривчастий вітер.

"Південний циклон прискакав до нас, насипав снігу, попсував нерви водіям, дороги закидав ожеледицею, при цьому де тенорком, де альтом погудів сильним вітром, підвищив витрати на пальне та опалення. Ось правда розуму деяким водіям не додав. Тим, що дотепер їздять на літній гумі. Завтра в Україні? Виїжджати на літній гумі не варто. Сніг, ожеледь, поривчастий вітер, подальше похолодання", - повідомила синоптик.

Погода в Україні стане ще гірше: прийдуть морози і сильні снігопади

Карта погоди

Вона зазначила, що снігопади вщухнуть в південних областях, але накриють північ, захід і Вінницьку область.

"Сніг у п'ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще буде впливати на погоду у центральній частині та на Півдні, йтиме сніг та мокрий сніг. А ось завтра вдень в південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабляться і припиняться. На Сході вдень опади – у Харківській області, аж увечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей", - попередила Діденко та анонсувала похолодання і морози в більшості областей.

"Температура повітря протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні + 3 + 6 градусів. Проте вночі ще буде відчуватися похолодання, передбачається 2-9 градусів морозу, а в ніч на суботу на 30-е січня, похолодання посилиться", - додала синоптик.

Погода в Україні стане ще гірше: прийдуть морози і сильні снігопади

Карта погоди

У Києві Діденко пообіцяла сніг і різке зниження температури повітря. Також вона попередила про ожеледицю.

"У Києві завтра періодично буде йти сніг, в другій половині дня сніг ослабне і припиниться. На дорогах ожеледиця, уважно з дистанціями! Найближчої ночі вже в столиці морозець, -5-7 градусів, завтра вдень очікується 0-2 градуси морозу", - розповіла синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на лютий.

А також розповідали про те, що в Україні через снігопади почали перекривати рух на дорогах.

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