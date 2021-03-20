В Україну повертаються двозначні морози: де очікувати похолодання

Погода в Україні на неділю, 21 березня, буде з сильними морозами в нічний час. Місцями позначки у термометрів сягатимуть -16 градусів. Переважно морози вдарять по західних і північних регіонах.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, максимальні нічні морози очікуються в Чернівецькій області та досягнуть відміток до -10 градусів. В інших областях західної частини України очікується не більше -3... -8 градусів. Від -1 до -5 морозу буде в центрі, на півночі, півдні та сході країни в темний час доби.

Вдень за даними синоптиків, в більшості областей очікується приблизно однакова температура - +4... +7 градусів. На півдні країни, а також у деяких західних регіонах вдень показники тепла піднімуться до +8 градусів.

При цьому жодних опадів 21 березня не очікується.

Погода в Україні 21 березня (карта: meteo.gov.ua)

Метеорологічна компанія Ventusky при цьому попереджає про більш значні нічні морози. За даними синоптиків, в Закарпатській і Івано-Франківській області локальні морози можуть доходити до -16 градусів. У Львівській області – до -13 градусів. При цьому в середньому на заході й півночі України вночі очікується -5... -9 градусів. На інших територіях -2... -6 градусів.

При цьому вдень за даними центру на заході й півночі країни також очікуються негативні знаки у термометрів. Очікувані мінімуми – до -4... -7 градусів. На сході і в центрі - -3... +2 градуси. "Плюсові температури" завтра очікують тільки жителів півдня.

Погода в Україні 21 березня вночі та вдень (карта: ventusky.com)