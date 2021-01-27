Затягне снігом, а потім повернуться морози: синоптики попередили про зміну погоди

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні 28 січня принесе сніг, дощ, а також дощ з мокрим снігом - залежно від температури повітря. Однак опади будуть не всюди - в деяких областях можливе прояснення.

Так, за даними синоптика Наталки Діденко, циклон гулятиме в четвер на Півдні, Заході та Півночі.

"Очікується сніг, мокрий сніг, східніше з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер", - попереджає синоптик.

А от Захід країни від опадів може утриматися - хіба невеликі місцями або просто хмарність. А от у східних областях часом періодичний дощ.

Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0... -3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та в Дніпропетровській області очікується +2... +7 градусів тепла.

Синоптик також попередила про ожеледицю на дорогах у тих областях, де буде "мінус".

В Києві температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від -1 до +1 градуса. Очікується сніг.

"Кияни! Готуйте на завтра санчата та зарядіть телефон, щоб фотографувати справжню зиму - у столиці передбачається сніг. На дорогах буде слизько, явно можливі проблеми із ситуацією на дорогах. Вітер з півночі, поривчатий", - попереджає синоптик.

А от сьогодні, 27 січня, сніжний циклон пануватиме на смузі Одеса - Кропивницький - Полтава - Суми.

Що стосується прогнозу на кілька днів, то в Україні похолодання посилиться до помірного.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, де в країні сніжитиме в четвер, і яка температура повітря очікується.

Погода в Україні 28 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що Одесу засипало снігом, а мешканців Києва попередили про снігопад, який насувається.

А от кліматологи попередили, що у 2021 році погодні рекорди стануть нормою.