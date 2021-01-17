В Україні різко потеплішає, але морози повернуться: синоптик дав прогноз до кінця січня

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні до кінця січня буде кардинально змінюватися. Вже сьогодні, в ніч на 17 січня, морози сягатимуть -23 градусів сході країни, за даними Gismeteo. Начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Владислав Білик вирішив уточнити, як буде змінюватися ситуація з погодою до кінця місяць.

Синоптик уточнює, що в найближчі дні в Україні буде морозна погода. А в кінці січня прийде відлига, яка знову зміниться морозами. У деяких регіонах "мінуси" будуть досягати позначки в 20 градусів. Про це Владислав Білик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На вихідні нас чекає морозна погода, вся територія України буде в холодному повітрі, нічні температури 15-20 градусів. На півдні трохи тепліше - близько 10-15 градусів морозу. А подекуди, на півночі, на заході навіть до 22-23 градусів морозу, це нічні температури. А денні температури 10-15 градусів, також досить прохолодно", - сказав синоптик.

Фахівець наголошує, що потужні морози, які будуть спостерігатися на цих вихідних, протримаються в Україні до 20-21 січня. До 25-26 січня вони повністю ослабнуть і почнеться відлига. Вдень температури близько 0, нічні у межах 1-6 морозу.

"2-3 дні протримається тепла погода з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу. І з кінця січня ми знову відчуємо похолодання, але це буде вже більше стосуватися сходу країни. Там будуть морози до 20 градусів на початку лютого", - розповів Білик.

Нагадаємо, що раніше експерти дали поради, як правильно їздити в снігопад і сильні морози.

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