Штормовий вітер і дощі зі снігом: Україну накриє похмурою погодою

Погода в Україні у четвер, 4 лютого, принесе значні опади - на більшій частині території країни очікуються дощі, а в деяких регіонах будуть снігопади та мокрий сніг з дощем. Також синоптики попереджають про потужний вітер, пориви якого в північно-західних областях сягатимуть 20 метрів на секунду.

Таким складним погодним умовам Україна "зобов'язана" циклону Siegbert, який рухатиметься над територією країни із заходу на схід. Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.

Майже на всіх дорогах України, крім південних і східних регіонів, утримається ожеледиця.

Також синоптики говорять про тумани в центральних і західних, а також у Сумській областях, причому місцями видимість знизиться до 100 метрів.

Температура повітря у центральних регіонах 4 лютого очікується від +1 до +4 градусів протягом доби. Буде хмарно і дощитиме.

На Заході стовпчики термометрів покажуть від +5 до +8 градусів вдень та від +1 до +4 градусів вночі. Очікуються дощі, а в Карпатах - сніг.

На Півночі країни вдень потеплішає до +5 градусів, а вночі температура повітря не опуститься нижче нуля. Прогнозуються дощі та мокрий сніг.

У східних областях температура повітря очікується в межах +3... +6 градусів вдень, а вночі - від +1 до +4 градусів. Буде хмарно, пройдуть дощі.

На Півдні потеплішає до +10 м, а в нічний час стовпчики термометрів будуть варіюватися між +1 і +4 градусів. Очікується дощова погода.

У Києві температура повітря вдень становитиме +2...+5 градусів, після заходу сонця - від нуля до +3 градусів. Буде хмарно, прогнозується дощ і мокрий сніг.

Раніше повідомлялося, що в Україні на 4 лютого оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, нещодавно синоптики Укргідрометцентру попередили, що Україну знову почне засипати мокрим снігом - фахівці також розповіли, в яких областях погода буде огидною.