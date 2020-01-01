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Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Lite » Стиль життя 01.01.2020 - 09:31
Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди
Ілюстративне фото (instagram.com/susanne.kaffeekanne)

Оригінальні образи для зустрічі новорічних свят, які наважиться повторити не кожен

Новорічна ніч залишилася позаду, а попереду – ціла карусель зимових свят. Це прекрасний час заявити про свою неординарність, особливо якщо цьому сприяють тренди, задані в мережі. Наприклад, минулий рік був "урожайним" на дивні тренди, які здивували світ. Що ж принесли з собою новорічні свята?

Зачіска - ялинка

Зачіски у вигляді прикрашеної ялинки на голові з усіма необхідними атрибутами: кулями, гірляндами, "дощиком" і бантиками. Деякі завзяті "б'ютіголіки" не просто спорудили "дерево" з локонів, але і пофарбували волосся в зелений колір для більшої правдоподібності.

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/misshuntergray

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/jenndebruin.history

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/hellohannahsnow

Деякі варіанти "ялинкової" зачіски виглядають дуже навіть вінтажно і аристократично.

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/modernsalon

Хутряні нігті як у Грінч

"Хутряний" манікюр був явно навіяний новорічним фільмом про Грінча-крадія Різдва. Специфічне сіро-зелене забарвлення незвичайного манікюру надає нігтям ще більше схожості з культовим "кіношним" персонажем, але його функціональність викликає сумнів.

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: Facebook -that's It i'm Nail Shaming

"Сніжний" макіяж

Новорічним трендом 2019-2020 став тематичний "сніговий макіяж". Б'юті-блогери вирішили взяти на озброєння традиційну холодну колірну гаму і намалювали на повіках снігові пейзажі – сніжинки і не тільки. Схоже, хтось надихнувся після перегляду улюбленого мультфільму дорослих і дітей "Холодне серце".

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/adelainemorin

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/rocioceja_

Деякі з них пішли далі і зважся на боді-арт, розмалювавши обличчя і тіло сніговими сріблясто-білими візерунками. Виглядає дуже незвично і яскраво, але тільки на одну ніч – виходити з такою"бойовою розмальовкою" "в люди" навряд чи варто.

Хутряні нігті і ялинка на голові: мережу підкорюють незвичайні та божевільні новорічні б'юті-тренди

Фото: instagram.com/colecarrigan

До речі, українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася власними лайфхаками, як правильно знімати клосметику і грим з обличчя.

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