Трусики-джинси і вії в носі: топ-10 дивних і безглуздих модних трендів 2019 року

Фото: instagram.com/taytay_xx

2019-й подарував нам моду на дивні речі

Залишилися лічені години до завершення 2019 року. Саме час для підбиття підсумків. Редакція LITE визначила топ-10 найбільш дивних (а часом і безглуздих) трендів року, що минає. Сподіваємося, модниці зроблять висновки і не повторюватимуть помилки у новому році.

Трусики-джинси

Photo: Luca Tombolini / Indigital.tv

Після показу нової колекції сезону весна-літо 2019 від французького бренду Y/Projec соцмережі "зійшли з розуму". Дизайнери бренду сміливо могли б випустити на подіум лише одну модель — успіх все одно був би гарантований! Увагу модних ЗМІ привернув незвичайний елемент гардеробу — завищені трусики з деніму. І ні, це не новомодні шорти. В Y/Projec підкреслюють — на подіумі показаний елемент жіночої білизни.

Стривожена редакція американського VOGUE навіть звернулася за коментарем до гінеколога. Експерт категоричний: з трусиками від Y/Projec вам однозначно знадобиться ще одна пара стрінгів.

До речі, незвичайні "джинси" назвали "Janties" — поєднання двох слів Jeans panties (джинсові трусики). Хоча користувачі мережі придумали їм іншу назву — Jean Diaper (джинсові підгузники).

Ах так, їх вартість становить $315!

Crocs and socks / Крокси з шкарпетками

А й справді, щиро дивує, звідки взагалі прийшла така мода і, головне, навіщо? Вражаюче, але "крокси" з шкарпетками були популярні ще в 2018 році, якихмось диво-чином перекочувавши в 2019-й. Більш того, бренд Crocs для особливих поціновувачів створив взуття вже з "вбудованим" носком. Готові дізнатися вартість? — $600 за пару!

Сподіваємося, до 2020-го цей тренд не доживе!

Козяче взуття

Коді Ферн на червоній доріжці "Золотого глобуса" (фото: instagram.com/codyfern)

Черевики Maison Margiela

Січень 2019. На щорічній церемонії "Золотий глобус" австралійський актор Коді Ферн ступив на червону килимову доріжку... Модні світ сколихнув новий тренд!

Fashion-ЗМІ загуділи, обговорюючи взуття Коді Ферна — чорні черевики з роздвоєним носком від французького бренду Maison Margiela з колекції осінь-зима 2019. Дизайнери запевняють, що в оригінальних черевиках за €549 дуже навіть зручно. Тільки спробуй! І модниці піддалися екстравагантному прийому, змагаючись, хто ж найбільш оригінально і доречно поєднує "козячі черевики" в образі.

Крихітні сумочки

Фото: instagram.com/jacquemus

Дуже милий і дуже непрактичний тренд, заданий на початку року французьким брендом JACQUEMUS. Всесвітньо відомі моделі, актриси, блогери просто збожеволіли на крихітних сумочках, в яких можна помістити хіба що бездротові навушники. При цьому складно визначитися, що вражає більше — розмір чи все ж вартість аксесуара — $500.

Проте всіх конкурентів "перескакав" будинок моди Valentino. На червоній доріжці American Music Awards 2019 співачка Lizzo з'явилася з сумочкою "VSLING toy bag".

Мініатюрна сумка Valentino обмеженої серії, зроблена у співпраці з магазином Obvious Plant, була єдиною у своєму роді. А після появи її в пальцях Lizzo аксесуар викликав такий ажіотаж, що було прийнято рішення продати її через аукціон! Крихітку продали за $670.

Балетки з величезним бантом

Фото: instagram.com/maison_kimhekim

Один з чарівних мікро-трендів 2019 року — бантики: в волоссі, на сукнях, брюках... І поки одні аксесуари маніакально зменшуються в розмірах, інші — виходять за рамки "дозволеного". Абсолютним королем величезних бантів став корейський бренд Maison Kimhekim, який випустив серію балеток "Monroe ballerine". До речі, вартість таких оригінальних балеток на офіційному сайті бренду складає (готові?) €2,250!

Прозорі штани... взуття сюди ж

Прозорий вбрання від Pretty Little Thing

Моду на прозорі речі можна назвати провальною в 2019 році. В особливій пошані були силіконові туфлі від Balmain. І якщо з прозорим взуттям ще можна змиритися, то прозорі штани змушують випробувати терпіння.

Чи замислюється хтось про практичність таких нарядів? Навряд чи. Головне — викликати початковий інтерес.

Справедливості заради слід зауважити, що і прозоре взуття на практиці також несе мало естетики. Притиснуті пальці і натоптиші на п'ятах — однозначно не "фешн".

Багатошарові образи

Гіпероб'єм і багатошаровість були присутні в колекціях провідних брендів: Balenciaga, PRADA, Celine, Versace... навіть Chanel змінили класиці на користь багатошарових образів. І все ж доречно така "капуста з одягу" виглядала виключно на подіумі.

Манікюр з живими мурахами

Літні тренди манікюру 2019 однозначно запам'ятаються самим дивним і водночас жахливим експериментом. Один з салонів краси в Москві опублікував відео, демонструючи "екстра-новинку" — манікюр з живими мурахами. У спеціальні порожнечі поміщали (поки ще) живих комах, після чого ніготь "запаювали". Створюючи таким чином в'язницю (по іншому не назвеш) для бідних мурах.

Підписники салону прийшли в лють від такого експерименту, закликаючи припинити знущання.

Волосся в носі

Фото: instagram.com/taytay_xx

Відео: instagram.com/beauty.slay.glow

Швидше, вії в носі... загалом, ще один безглуздий б'юті-тренд, який прижився завдяки своїй дивакуватості. Як завжди, все почалося з жарту, а переросло в стихійне лихо. Сотні б'юті-блогерів призвичаїлися приклеювати штучні вії в ніздрях. Відео-інструкція додається.

Тату з сонячних опіків

Фото: instagram.com/gimba.oficial

Б'юті-тренд з візерунковими опіками став вірусним цього літа, незважаючи на тисячі застережень з боку дерматологів і косметологів. Дівчата по всьому світу наносили на різні частини тіла трафарети, виходили на сонце без захисту і чекали, коли на шкірі з'являться червоні "татуювання". Інший не менш дивний (якщо не сказати по-іншому) спосіб передбачав нанесення сонцезахисного крему навколо певного "дизайну" на вашій шкірі. Відкрита частина буде обпечена і почервоніє, створюючи ефект татуювання.

Чи варто говорити, наскільки така "краса" може нашкодити вашому здоров'ю в майбутньому?!