Середина лютого подарує романтичний сюрприз: астрологи назвали щасливчиків

Гороскоп на лютий говорить про те, що останній місяць зими буде дуже напруженим і складним через вплив ретроградного Меркурія. Можливі різкі зміни планів, сварки та складності в спілкуванні з оточенням. Але це не буде заважати розвитку особистих відносин і деяких в середині місяця чекають романтичні сюрпризи.

Кому зірки та планети приготували справжній подарунок у сфері кохання з 8 по 14 лютого, розповіли в матеріалі SlovoFraza.

Телець

В життя цього знака Зодіаку з'явиться ніжність і романтика, особливо, якщо вони чимось порадують свого обранця і не будуть дотримуватися обов'язкових дат. Пошук нових стосунків для одиноких Тельців принесе удачу, але доведеться залишатися щирими та відкритими, не ховати свої почуття і не вимагати від нових знайомих неможливого.

Лев

Астрологи радять Левам відпустити свої страхи та сумніви й відкритися назустріч світлому почуттю. Це приверне в їх життя щось справжнє і довготривале. А тим, хто вже перебуває у романтичних стосунках, слід переглянути свої претензії до партнера, не рубати зопалу і піти від конфліктів. Іноді розмова по душах може залагодити усі непорозуміння.

Терези

Другий тиждень лютого принесе приємні сюрпризи, але для цього потрібно повністю відмовитися від негативу. Відженіть бажання сперечатися і поганий настрій, оскільки це спричинить неприємності та порушить романтичні стосунки. Зганяти стрес і позбавлятися від агресії варто за допомогою активного відпочинку удвох.

Водолій

Почніть другий тиждень лютого з романтичної вечері – це допоможе розпалити вогонь пристрасті у стосунках. Самотні Водолії повинні приготуватися до важливої зустрічі в самому несподіваному місці, тому не смійте засиджуватися вдома.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому астрологи пообіцяли фантастичне везіння в лютому.

А також розповідали про те, яким знакам Зодіаку в лютому зірки обіцяють багато грошей.