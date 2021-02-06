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Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс!

Субота 06 лютого 2021 05:30
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс!
Гороскоп на лютий 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2021 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірні перспективи стати щасливішими, змінити своє життя на краще, вийти на нові горизонти. Хтось зможе зустріти справжнє кохання, а комусь більше пощастить у сфері матеріального.

Кому зірки готують сюрпризи, щедрі дари і унікальні шанси, які слід реалізувати до кінця місяця, пише cluber.

Телець

Тельцям зірки радять залишити всі сумніви, страхи, тривоги позаду і рухатися за новими перемогами. У лютому ви помітите зміни не тільки у своєму настрої, але і в тому, як люди ставляться до вас. Перед вами відчиняться всі двері, які раніше не піддавалися. Лютий стане для вас місяцем кохання. Самотні Тельці зможуть зустріти своїх суджених, а ті, хто у стосунках, можуть зважитися на такий крок. Це може бути рішення жити разом, заручини, шлюб.

Скорпіон

Вогненному Скорпіону важко буде всидіти на одному місці. Саме тому лютий принесе вам багато змін на краще. Особливо планети будуть благоволити в середині місяця. Лютий обіцяє вам веселощі і пригоди. На роботі теж можуть відбутися зміни, хоч і незначні. У будь-якому випадку вони підуть вам на користь. У коханні все буде на висоті - з вогнем, пристрастю і польотом фантазії.

Риби

У першій половині місяця Рибам слід зосередитися на кар'єрі. Якщо ви хочете отримати підвищення, зараз саме час поговорити зі своїм начальником. Цей місяць для Риб може стати по-справжньому грошовим, але пам'ятайте - з неба нічого не падає, вам доведеться докласти зусилля. А в інших сферах життя можна просто розслабитися і отримувати задоволення. Найбільш потужний період з точки зору позитивних емоцій - друга половина місяця.

Раніше астролог попередила про непростий період, який пов'язаний з переходом планети Венера в знак Зодіаку Водолій.

Також Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких у лютому чекають найважливіші зміни.

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