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Вересень 2021 збагатить ці знаки Зодіаку: Глоба назвав трьох везунчиків

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби повідає про три знаки Зодіаку, яких чекає грошова удача на самому початку осені.

Про це пише tvcenter.

Телець

У вересні 2021 представників цього знака Зодіаку може чекати додатковий прибуток, вважає Павло Глоба. Можливе повернення старих боргів або отримання спадщини.

Діва

Астролог радить зосередитися на роботі в перший місяць осені, щоб позбутися від нудьги і похмурих думок. Так ви зможете не тільки швидше розібратися з поточними завданнями, але і домогтися просування по службі. А надбавка до зарплати може стати для вас приємним бонусом.

Козеріг

У Козерогів з початком осені з'явиться шанс відкрити власну справу або ж вигідно придбати нерухомість. Всі ваші грошові операції будуть вдалими, що стане прекрасною мотивацією для досягнення нових цілей.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про ретроградний Уран, розповівши, кому пощастить, і як домогтися успіху.

Також ми писали про Венеру в Терезах - унікальний час, який триватиме з 16 серпня по 10 вересня.

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Павел ГлобаГороскоп