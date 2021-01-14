Кейт Міддлтон виявилася родичкою одразу двох голлівудських зірок

Кейт Міддлтон (фото: instagram.kensingtonroyal)

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон виявилася родичкою відразу двох голлівудських зірок. Мова йде про красунь-сестричок Ель і Дакоту Фаннінг.

Дослідники генеалогічного дерева герцогині Кембриджської з'ясували, що актриси є нащадками короля Англії Едуарда III, як, втім, і Кейт. Про це пише Express.co.uk.

26-річна Дакота і 22-річна Ель Фаннінг є хоч і дуже далекими, але все ж кузинами, 39-річної Кейт Міддлтон.

Так, король Англії Едуард III (роки життя 1312-1377) був одружений на Філіпі де Авен - доньці Вільгельма I Доброго. Дакота і Ель пов'язані з ним через матір Хізер Джой Аррінгтон, яка є його праправнучкою.

Старша з сестер, Дакота Фаннінг більш відома своїми дитячими ролями. Вона знялася у фільмах "Я - Сем", "Гнів", "Війна світів".

А кар'єра молодшої сестри зараз на піку. Вона знялася в таких відомих стрічках, як "Вавилон", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Малефісента", "Неоновий демон".

Сестри Дакота і Ель Фаннінг

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям нарвалися на гнів британців через нахабне порушення карантину.

А ось родичка герцогині Кембриджської Меган Маркл, як виявилося, в немилості у ще однієї голлівудської зірки. З'ясувалося, що дружина принца Гаррі колись мала намір увести красаца-чоловіка цієї актриси.