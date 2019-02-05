Зробіть вибір на користь себе: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 5 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

Во вторник, 5 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака держать ситуацию под контролем и не позволять себе распыляться на дела, которые не принесут пользы в дальнейшем. Задумайтесь об улучшении своего материального состояния, приведите в порядок личную жизнь, позвоните родным и не забудьте уделять время себе. Поверьте, иногда необходимо делать выбор в пользу собственного Я.

А для тех, кто решил отправиться в путешествие - вперед! Только продумайте заранее все маршруты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Сегодня у Овна будет много забот и хлопот. Вы даже на работу опоздаете, занимаясь домашними делами. От грустных мыслей может помочь отвлечь венезапный звонок друга. Не исключено, что вам предложат интересную работу, которая станет в будущем прибыльной. Похаботьтесь о здорове: одевайтесь по погоде, забудьте на время о моде.

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Телец

5 февраля у Тельца будет трудный день, когда все, кому не лень, будут делать ему замечания и критиковать. Попытайтесь быть терпеливее, причем, к себе тоже. Романтическая встреча возможна у Тельца, который давно находится в поиске своей "второй половинки". Значимое событие произойдет в жизни тех, кто давно мечтает о рождении малыша.

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Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит двигаться в обратном направлении, чтобы наверстать упущенное. Удивительно, но это единственный способ что-то изменить. Причем, как в финансовой, так и личной сфере. Знаменательная встреча ждет Близнецов после полудня. Вы сами поразитесь тому, с кем вам придется общаться, а затем и вместе работать.

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Рак

Гороскоп советует Раку замечать вокруг все: даже мелочи, чтобы из них сложилась ясная картина происходящего. Глубоко и трезво мыслить — не значит, что вы на верном пути. Иногда нужно давать волю эмоциям, чтобы внести радость в жизнь. Конструктивные ходы в финансовой сфере помогут Раку избежать глобальных потерь. От кредитов лучше отказаться.

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Лев

5 февраля у Льва сложится свое мнение по поводу того, что творится в коллективе и в семейной жизни. Но не пытайтесь его высказывать слишком бурно, иначе трактуют неверно. Объективный взгляд на вещи позволит Льву решить бытовые проблемы. Пусть они не критичные, но от них многое зависит. Особенно, отношения с близкими родственниками.

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Дева

Гороскоп советует Деве чаще обращаться за консультацией к опытным людям, юристам и друзьям. Особенно, если самостоятельно решить насущные проблемы не получается. Таланты в творческой сфере заявят о себе в полной мере. И это позволит Деве завоевать расположение нужных и почетных в обществе личностей. Для свидания не лучший вечер.

Весы

5 февраля 2019 года Весам следует отказаться от бурных застолий и увеселительных мероприятий. Сохраните эмоции и чувства для человека, который давно жаждет с вами встречи. В семье следует откровенно поговорить с детьми-подростками. Возможны проблемы в общении, Весам нужно их оперативно решать. Но не ультиматумом и жесткими мерами.

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Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпиону быть уступчивее, иначе отношения с окружающими не сложатся. Хотя, до незнакомцев нет дела, а вот близкие люди могут отвернуться в самый неподходящий момент. Конкретика в разговоре с начальством должна быть в приоритете. Если Скорпион будет «плавать» во время беседы, то снизит авторитет на два уровня.

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Стрелец

5 февраля 2019 года Стрелец сам загонит себя в угол, постоянно думая о прошлом. Хватит уже страдать и переживать, ведь ничего не вернешь. Чувство юмора и доля оптимизма – вот, что вам нужно. Старайтесь все делать так, как в первый раз. Удачно сложится поездка за город, если она запланирована с родственниками. Только ее организацию возьмите на себя.

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Козерог

Гороскоп на сегодня обещает Козерогу обостренное чувство восприятия всего, с чем столкнет его судьба. Не следует так сильно реагировать, особенно, на бессмысленные поступки или вздорные замечания. Семейному Козерогу нужно быть осторожнее с флиртом на стороне. Даже подмигивая кому-то, вы можете быть замеченным и уличенным в легкомыслии.

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Водолей

5 февраля 2019 года Водолею придется экстренно решать жилищные, финансовые и коммунальные вопросы. Если есть возможность, то переложите часть хлопот на плечи родственников. Переезд, ремонт и выплаты по счетам – не только же вы этим должны заниматься. Живо интересуйтесь всем, что услышите от друзей. Новости выведут Водолея из тупика.

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Рыбы

Сегодня Рыбам нужно набраться смелости и подойти наконец-то к начальству. Ну, не с предложением руки и сердца, а с более приземленными вопросами. Например, когда повысят зарплату? Или, почему я до сих пор не главный редактор отдела? Любые передвижения на автомобиле отмените. Погода не располагает к дальним и долгим поездкам.

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