Зробіть вибір на користь себе: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 5 лютого

Гороскоп на 5 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

У вівторок, 5 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку тримати ситуацію під контролем і не дозволяти собі розпорошуватися на справи, які не принесуть користі надалі. Задумайтеся про поліпшення свого матеріального стану, приведіть в порядок особисте життя, зателефонуйте рідним і не забудьте приділяти час собі. Повірте, іноді необхідно робити вибір на користь власного Я.

А для тих, хто вирішив відправитися в подорож - вперед! Тільки продумайте заздалегідь всі маршрути, щоб не потрапити в неприємну ситуацію.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні в Овна буде багато турбот і клопоту. Ви навіть на роботу запізнитесь, займаючись домашніми справами. Від сумних думок може допомогти відвернути венезапный дзвінок друга. Не виключено, що вам запропонують цікаву роботу, яка в майбутньому стане прибутковою. Похаботьтесь про здорове: одягайтеся по погоді, забудьте на час про моду.

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Телець

5 лютого у Тельця буде важкий день, коли всі, кому не лінь, будуть робити йому зауваження і критикувати. Спробуйте бути терплячішим, причому, до себе теж. Романтична зустріч можлива у Тельця, який давно знаходиться в пошуку своєї "другої половинки". Значуща подія станеться в житті тих, хто давно мріє про народження малюка.

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Близнюки

Сьогодні Близнюкам доведеться рухатися в зворотному напрямку, щоб надолужити згаяне. Дивно, але це єдиний спосіб щось змінити. Причому, як у фінансовій, так і в особистій сфері. Знаменна зустріч чекає Близнюків після полудня. Ви самі здивуєтеся тому, з ким вам доведеться спілкуватися, а потім і разом працювати.

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Рак

Гороскоп радить Раку помічати навколо все: навіть дрібниці, щоб з них склалася ясна картина того, що відбувається. Глибоко і тверезо мислити — не означає, що ви на вірному шляху. Іноді потрібно давати волю емоціям, щоб внести радість у життя. Конструктивні ходи у фінансовій сфері допоможуть Раку уникнути глобальних втрат. Від кредитів краще відмовитися.

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Лев

5 лютого у Лева складеться свою думку з приводу того, що коїться в колективі і в сімейному житті. Але не намагайтеся його висловлювати занадто бурхливо, інакше трактують неправильно. Об'єктивний погляд на речі дозволить Леву вирішити побутові проблеми. Нехай вони не критичні, але від них багато залежить. Особливо, відносини з близькими родичами.

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Діва

Гороскоп радить Діві частіше звертатися за консультацією до досвідченим людям, юристам і друзям. Особливо, якщо самостійно вирішити нагальні проблеми не виходить. Таланти у творчій сфері заявлять про себе в повній мірі. І це дозволить Діві завоювати розташування потрібних і почесних в суспільстві особистостей. Для побачення не найкращий вечір.

Ваги

5 лютого 2019 року Терезам слід відмовитися від бурхливих застіль і розважальних заходів. Збережіть емоції і почуття для людини, яка давно прагне з вами зустрічі. У сім'ї слід відверто поговорити з дітьми-підлітками. Можливі проблеми в спілкуванні, Терезам потрібно оперативно вирішувати. Але не ультиматумом і жорсткими заходами.

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Скорпіон

Гороскоп рекомендує Скорпіону бути поступливішими, інакше відносини з оточуючими не складуться. Хоча, до незнайомців немає справи, а ось близькі люди можуть відвернутися в самий невідповідний момент. Конкретика в розмові з начальством повинна бути в пріоритеті. Якщо Скорпіон буде «плавати» під час бесіди, то знизить авторитет на два рівня.

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Стрілець

5 лютого 2019 року Стрілець сам заганяє себе в кут, постійно думаючи про минуле. Досить вже страждати і переживати, адже нічого не повернеш. Почуття гумору і частка оптимізму – ось, що вам потрібно. Намагайтеся все робити так, як в перший раз. Вдало складеться поїздка за місто, якщо вона запланована з родичами. Лише її організацію візьміть на себе.

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Козеріг

Гороскоп на сьогодні обіцяє Козерогові загострене почуття сприйняття всього, з чим його доля зіштовхне. Не слід так сильно реагувати, особливо, на безглузді вчинки або безглузді зауваження. Сімейному Козерогові потрібно бути обережніше з фліртом на стороні. Навіть підморгуючи комусь, ви можете бути поміченим і викритим в легковажності.

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Водолій

5 лютого 2019 року Водоліям доведеться терміново вирішувати житлові, фінансові та комунальні питання. Якщо є можливість, то перекладіть частину турбот на плечі родичів. Переїзд, ремонт і виплати за рахунками – не тільки ж ви цим повинні займатися. Жваво цікавтеся всім, що почуєте від друзів. Новини виведуть Водолія з глухого кута.

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Риби

Сьогодні Рибам потрібно набратися сміливості і підійти нарешті до начальства. Ну, не з пропозицією руки і серця, а з більш приземленими питаннями. Наприклад, коли підвищать зарплату? Або, чому я досі не головний редактор відділу? Будь-які пересування на автомобілі відмініть. Погода не сприяє далеким і довгим поїздок.

До речі, експерт назвала кращі і гірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

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