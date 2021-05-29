Сатанинський день і море спокус: астрологи назвали головних щасливчиків 29-30 травня

Гороскоп на останні дні травня говорить про те, що цими вихідними доведеться протистояти моральним проблемам. Є ризик піддатися чужому впливу або потрапити в неприємну ситуацію.
Астрологи розповіли, що не варто робити 29 і 30 травня і яким знакам на цих вихідних неймовірно пощастить. Про це повідомляє ТСН.
У суботу є ризик потрапити під вплив непорядних і корисливих людей. Можуть задумати недобре і близькі люди. Можна прийняти точку зору на час і вчинити не так, як ви планували, але в цьому випадку ви пошкодуєте. Подумайте, чи варто йти наперекір собі.
30 травня астрологи називають "сатанинським", і його символом є павутина. У неділю є ризик заплутатися в чужих поглядах на конкретні питання і втратити власні доводи. Є ризик зіткнутися з шахраями, які будуть діяти віртуозно.
Телець
Якщо ви хотіли переконати оточуючих у своїй правоті, то вам вдасться зробити це досить легко. Ви будете володіти не тільки даром красномовства, а й списком доводів, які дозволять довести правильність точки зору. Для Тельців це буде мати особливу важливість, і вони тому будуть озброєні доказовою базою до зубів.
Рак
На найближчих вихідних проведення часу буде просто щасливим. Швидше за все ви витратите час на клопоти по дому, наведення порядку і затишку, кулінарні подвиги та прогулянки з дітьми. Гарного настрою, який ви накопичите за ці дні, вистачить на весь наступний тиждень. Однак є важлива умова: не можна сваритися з рідними людьми, навіть якщо їх поведінка вам не сподобається.
Діва
Дівам зірки подарують перезавантаження відносин. Особливо це торкнеться тих, чиї спроби досягти взаєморозуміння зайшли в глухий кут. Все почнеться з дзвінка або електронного листа, в якому близька людина визнає свою провину і запропонує помиритися. А ось розвиток відносин після примирення залежить саме від Дів. Їм потрібно проявляти менше зарозумілості та перестати впиратися.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, яким варто проявити обережність в кінці травня.
А також розповідали про те, які знаки Зодіаку в кінці весни злетять на хвилю успіху.