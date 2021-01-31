Найпростіший рецепт пирога-сирника: впорається навіть новачок і дитина

Гості на порозі, подзвонила подруга і мчить з візитом, а вдома немає нічого до чаю? Знайома ситуація для багатьох господинь. Врятувати ситуацію можна за допомогою простого пирога-сирника, з яким зможе впоратися не тільки новачок на кухні, але і навіть дитина.

Як швидко і легко приготувати пиріг-сирник на 20 порцій, розповіли у відеоуроці на порталі Ukr.Media.

Склад:

140 г вершкового масла

380 г цукру або цукрової пудри

5 яєць

300 г борошна

2 ч. ложки розпушувача

1 кг сиру

2. ч. ложки лимонного соку

750 мл молока

2 пакетики пудингу

Спосіб приготування:

В чашці збиваємо 2 яйця, додаємо 140 г цукру або цукрової пудри та перемішуємо. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло і ще раз перемішуємо.

У борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо в яєчну суміш. Все добре перемішуємо і викладаємо на стіл. Тісто збираємо в кулю.

Беремо деко і застеляємо пергаментним папером. Кладемо на нього тісто і розподіляємо, формуючи невеликі бортики.

Готуємо начинку. У чашку кладемо сир, додаємо 3 яйця, цукор, лимонний сік, молоко і пудинг. Всі інгредієнти збиваємо блендером. Готову масу виливаємо зверху на тісто.

Ставимо пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо протягом 30-40 хвилин.

Готовому пирогу даємо охолонути, а потім нарізаємо шматочками та подаємо до столу.

Легкий рецепт приготування пирога-сирника

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