Розкішний вихід: Меган Маркл в total red засліпила появою на музичному фестивалі

Меган Маркл і принц Гаррі 1 квітня складуть свої королівські повноваження, а поки вони повернулися до Великобританії, щоб відвідувати заходи і здійснювати робочі поїздки згідно з протоколом. Так, герцог і герцогиня Сассекские вже встигли відвідати премію Endeavour Fund Awards, а в суботу, 7 березня, монарша пара вирушила на не менш гучна світська подія – фестиваль військових оркестрів Королівської морської піхоти Mountbatten Festival of Music, який відкрився в Альберт-холі.

Герцогиня Сассекская вибрався для виходу в світ воістину королівський вбрання у червоних тонах – довге плаття по фігурі з трендовим кейпом від британського бренду Safiyaa.

Образ Меган доповнили атласний клатч Manolo Blahnik, масивні сережки-люстри з каменями від Simone Rocha, стоиомость $475 й червоні замшеві туфлі в тон сукні від її коханого взуттєвого бренду Aquazurra.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі вдягнувся в парадну форму генерал-капітана Королівських морських піхотинців з орденами і аксельбантами. До речі, мундир герцог Сассекский наділ в останній раз – після зречення від королівських зобов'язань він не зможе носити форму і знаки відмінності, але збереже свої військові звання.

Раніше Маган Маркл вирушила з робочим візитом у демократичному total white образі і одягла блузку з мас-маркету за 37 доларів . Вона відвідала галерею Тейт, а також студію при Національного театру в Лондоні та ознайомилася з впровадженням в роботу віртуальних технологій.