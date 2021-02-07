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Такі пологи будуть вперше: Віктор Павлік розповів, як назве дитину від молодої дружини

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 18:35
Такі пологи будуть вперше: Віктор Павлік розповів, як назве дитину від молодої дружини Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Роман Мирончук

Віктор Павлік незабаром стане батьком в четвертий раз. 26-річна дружина 55-річного українського артиста Катерина Репяхова повинна народити в червні. З ім'ям малюка вже визначилися, його назвуть Мішею.

Про це Павлік розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Павлік зазначив, що назвати Мішею вони вирішили не тільки хлопчика, але і, якщо з'явиться дівчинка. При цьому артист зізнався, що це будуть перші партнерські пологи, але він цього боїться, тому ще не знає, чи хоче бути присутнім під час пологів.

"Я ніколи не був присутній на пологах. Не дай Бог, може, ще втрачу свідомість. Не знаю, як на це все дивитися. Ці пуповини, розрізання. Я ще не дозрів", - розповів співак.

Варто зазначити, що для дружини Павлика це будуть перші пологи. Катерина Репяхова заявила, що вони також планують урочисте весілля, яке запланували на листопад.

Віктор Павлік назвав ім'я своєї дитини від Катерини Репяхової (відео: YouTube)

Нагадаємо, Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини. Артист зізнався, що вони з дружиною чекають хлопчика, і дуже сподіваються, що він з'явиться на світ 13 червня, в день народження Катерини Репяхової.

Артист також розповів, що мріяв про спадкоємця, а от Катя до того, як дізналася стать дитини, хотіла дівчинку.

Раніше Віктор Павлік висловився про скандали між своїми дружинами. Артист зізнався, що намагається не реагувати на невтішні висловлювання колишньої дружини.

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