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В Україну увірветься вітер і температурні "гойдалки": які області зачепить

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 12:27
В Україну увірветься вітер і температурні "гойдалки": які області зачепить Погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 1 і 2 березня буде з опадами, вітром і періодичними коливаннями температури повітря.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Сьогодні пройдуть невеликі опади, завтра, 2 березня, вони більш вірогідні ввечері на сході і північному сході України. Потім помірні опади заявляться 5 березня в північних, західних і частково центральних областях. Проте все ж таки перша половина тижня побуде в Україні без будь-яких серйозних опадів", - розповіла синоптик.

Діденко попередила українців про сильний вітер 2 березня.

"У вівторок, 2 березня, західний вітер буде схиляти гілки дерев на свій весняний бік, замахуватися на білборди і веселити птахів - поривчастий, з сильними поривами", - написала експерт.

Температура повітря в денні години очікується в межах + 4 + 8 градусів, на сході та північному сході + 1 + 4 градуси, на Заході буде тепліше, + 6 + 12 градусів.

У столиці 2 березня буде без опадів, але без вітру жителі столиці не залишаться. Температура повітря буде від +4 до +5 градусів.

"У Києві 2-го березня опадів не очікується, але буде поривчастий західний вітер. Вночі близько нуля, вдень у вівторок + 4 + 5 градусів. У середу-четвер у Києві приємно потеплішає, а протягом 5, 6, 7 березня похолодає", - розповіла Діденко.

До речі, нещодавно метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні в найближчі п'ять років.

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