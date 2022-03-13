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Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий приймати українських біженців у власному домі

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Неділя 13 березня 2022 20:19
Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий приймати українських біженців у власному домі Фото: Бенедикт Камбербетч з українським прапором (ЗСУ)
Автор: Світлана Мащенко

Бенедикт Камбербетч візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла - Homes for Ukraine.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса артист надасть своє житло біженцям з України

"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої будинки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", - сказав Камбербетч.

Нагадаємо, що кілька днів тому британський актор Бенедикт Камбербетч знову висловив солідарність та підтримку українцям у війні проти Росії.

Під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі зірка "Шерлока" вийшов на сцену за відзнакою. Потім він побачив у когось із присутніх у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену.

Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий приймати українських біженців у власному домі

Фото: Бенедикт Камбербетч з українським прапором (ЗСУ)

Раніше ми писали, які російські зірки, які вже покинули "немытую Россию" і закликають так зробити інших.

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