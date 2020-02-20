Як розпізнати в чоловікові альфонса: важливі зауваження психолога

Ілюстративне фото: unsplash.com/@24ameer

Психолог зазначає, що такий чоловік одразу ж бачить "жертву"

Елегантний, турботливий, заможний, щедрий ще й іноземець – просто чоловік мрії. Та нерідко за красивою зовнішністю й обіцянками казкового життя заморські наречені вводять в оману наших громадянок і викачують з них гроші, а потім безслідно зникають. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», розповіли, як відрізнити справжнього джентльмена від афериста.

4 роки тому українка Анастасія познайомилась в інтернеті з ізраїльським бізнесменом Мойшею. Вона саме придбала там нерухомість і шукала собі чоловіка. Спочатку той засипав її квітами, водив у дорогі ресторани, а потім освідчився. Їхній роман тривав майже рік, аж поки дівчина не дізналася, що її ізраїльський принц на білому мерседесі – аферист, який обдурив із десять жінок. Він знайомився з заможними дівчатами, а потім під різними приводами викачував з них кошти.

Ілюстративне фото: unsplash.com/@24ameer

Коли правда про горе-нареченого Анастасії виплила на поверхню, той її сильно побив і розбив комп’ютер. Після повернення в Україну дівчина намагалася забути цей кошмар, та про чоловіка нагадав ізраїльський суд. З’ясувалось, нібито Мойша позичив їй гроші під розписку, а вона їх не повернула.

«Я йому писала любовний лист, поставила на ньому дату і підпис. А він із цього листа зробив розписку про позику грошей», – розповіла Анастасія у програмі «Ранок з Україною». Тепер чоловік вимагає від неї 200 000 доларів, і дівчині необхідно у суді доводити, що ніяких грошей вона не брала, а навпаки стала жертвою афериста.

Заморські альфонси полюють на українок. Вони шукають у соцмережах і на сайтах знайомств дівчат, називаються бізнесменами, офіцерами, лікарями, а особливу увагу приділяють самотнім і розлученим жінкам.

«Завжди жертва знаходить собі ката. Якщо на фотографіях ліричні героїні, задумливі, самотні фото – дуже неважко визначити настрій людини», – каже психолог і психотерапевт Оксана Зайцева.

На своїй аватарці мисливець за жіночими серцями виставляє чуже красиве фото. Потім компліментами тішить дівочі вуха, і жертва потрапляє у його тенета.

«Жінки до таких красивих залицянь і квітів, як правило, не дуже звикли. По трішки він закладає фундамент довіри – вона починає вірити, що її цінують і люблять. А потім таким чином він може попросити щось взамін – приїхати, допомогти, оплатити самій дорогу або дороговартісне траспортування її ж подарунка, бо в нього якісь із цим проблеми, а згодом просто зникнути», – розповідає психолог Марія Ракетська.

Фото: unsplash.com/@24ameer

Коли жертва уже на гачку, заморські красунчики переходять до завершального етапу – з ним сталася надзвичайна ситуація, і йому потрібна допомога.

«Або він смертельно хворий, або дружина була смертельно хвора – це вдівець. У нього є стабільна робота і заробіток, про це він активно розповідає і нічого не приховує, а з часом починає потрохи додавати драми. Де є драматизація, там скоріше за все є певна хитрість і маніпуляція», – пояснює в ефірі каналу «Україна» Марія Ракетська.

Закохана жінка поспішає допомогти своєму заморському обранцю, та стає жертвою альфонса. Знайти і покарати шлюбного афериста дуже складно, адже по суті жертва сама добровільно погоджується віддати кошти. Тож не варто вестись на красиві аватарки і слова. Слід ретельно перевіряти інформацію про обранця, не боятись бути занадто відвертою і дати відразу зрозуміти, що ви можете подарувати свою любов, але аж ніяк не гроші.