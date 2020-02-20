Как распознать в мужчине альфонса: важные замечания психолога

Иллюстративное фото: unsplash.com/@24ameer

Психолог отмечает, что такой мужчина сразу же видит "жертву"

Элегантный, заботливый, состоятельный, щедрый еще и иностранец – просто мужчина мечты. Но нередко за красивой внешностью и обещаниями сказочной жизни заморские женихи вводят в заблуждение наших гражданок и выкачивают из них деньги, а потом бесследно исчезают. В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как отличить настоящего джентльмена от афериста.

4 года назад украинка Анастасия познакомилась в интернете с израильским бизнесменом Мойшей. Она как раз приобрела там недвижимость и искала себе мужа. Сначала тот засыпал ее цветами, водил в дорогие рестораны, а потом сделал предложение. Их роман длился почти год, пока девушка не узнала, что ее израильский принц на белом мерседесе – аферист, который обманул около десяти женщин. Он знакомился с состоятельными девушками, а потом под разными предлогами выкачивал из них средства.

Иллюстративное фото: unsplash.com/@24ameer

Когда правда о горе-женихе Анастасии выплыла на поверхность, тот ее сильно избил и разбил компьютер. По возвращению в Украину девушка пыталась забыть этот кошмар, но о мужчине напомнил израильский суд. Выяснилось, якобы Мойша одолжил ей деньги под расписку, а она их не вернула.

«Я ему писала любовное письмо, поставила на нем дату и подпись. А он из этого письма сделал расписку о займе денег», – рассказала Анастасия в программе «Ранок з Україною». Теперь мужчина требует от нее 200 000 долларов, и девушке необходимо в суде доказывать, что никаких денег она не брала, а наоборот стала жертвой афериста.

Заморские альфонсы охотятся на украинок. Они ищут в соцсетях и на сайтах знакомств девушек, называются бизнесменами, офицерами, врачами, а особое внимание уделяют одиноким и разведенным женщинам.

«Всегда жертва находит себе палача. Если на фотографиях лирические героини, задумчивые, одинокие фото – очень несложно определить настроение человека», – говорит психолог и психотерапевт Оксана Зайцева.

На своей аватарке охотник за женскими сердцами выставляет чужое красивое фото. Затем комплиментами радует девичьи уши, и жертва попадает в его сети.

«Женщины к таким красивым ухаживаниям и цветам, как правило, не очень привыкли. По чуть-чуть он закладывает фундамент доверия – она ​​начинает верить, что ее ценят и любят. А потом таким образом он может попросить что-то взамен – приехать, помочь, оплатить самой дорогу или дорогостоящее транспортирование ее же подарка, потому что у него какие-то с этим проблемы, а затем просто исчезнуть», – рассказывает психолог Мария Ракетская.

Фото: unsplash.com/@24ameer

Когда жертва уже на крючке, заморские красавчики переходят к завершающему этапу – с ним произошла чрезвычайная ситуация, и ему нужна помощь.

«Или он смертельно болен, или жена была смертельно больна – это вдовец. У него есть стабильная работа и заработок, об этом он активно рассказывает и ничего не скрывает, а со временем начинает понемногу добавлять драмы. Где драматизация, там скорее всего есть определенная хитрость и манипуляция», – объясняет в эфире канала «Украина» Мария Ракетская.

Влюбленная женщина спешит помочь своему заморскому избраннику, но становится жертвой альфонса. Найти и наказать брачного афериста очень сложно, ведь по сути жертва сама добровольно соглашается отдать деньги. Поэтому не стоит вестись на красивые аватарки и слова. Следует тщательно проверять информацию об избраннике, не стесняться быть слишком откровенной и дать сразу понять, что вы можете подарить свою любовь, но отнюдь не деньги.