Ранньої весни і близько не буде, як і спеки у травні: синоптик оновив прогноз

Погода в Україні навесні буде переважно прохолодною і дощовою, без різкого підвищення температури, і навіть у травні спеки не передбачається.
Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".
За словами знавця погоди, в перший місяць весни вірогідні сюрпризи через величезні кучугури, які намів лютий, і ці тонни снігу залишаться "у спадок" березню.
Як запевнив Горбань, перший тиждень весни буде морозним.
Температура повітря 1-2 березня коливатиметься в межах нуля, а в період з 3 по 7 березня очікується близько -7... -5 градусів.
Народний синоптик попередив про період дощів і вказав на ймовірність підтоплення, якщо до снігу, який не встигне зійти, додадуться ще й ці опади.
"Київська дамба трішки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо Старий Новий рік випадає під зростаючий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 січня був спадаючий місяць", - зазначив він
Другий місяць весни не подарує різкого потепління, розповів експерт.
На початку квітня очікуються нічні "мінуса" до 3 градусів морозу, а середина місяця буде більш прохолодна.
Синоптик стверджує, що в останній тиждень квітня картину "прикрасять" вітер з дощами, буде прохолодно.
"Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначив Горбань.
За словами народного синоптика, звичної травневої спеки в цьому році в Україні не очікується. Навпаки - швидше за все погода збережеться прохолодна.
Такого висновку Горбань дійшов, враховуючи дату Великодня, яка у 2021-му припадає на 2 травня, а також хвилі похолодання.
"Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Пасхи, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання", - пояснив народний синоптик.
Раніше синоптики попередили, що в Україну повертається мокрий сніг і дощі, а також розповіли, які області зачеплять опади.
Нагадаємо, що нещодавно метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні в найближчі п'ять років.