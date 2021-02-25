Ранньої весни і близько не буде, як і спеки у травні: синоптик оновив прогноз

За словами знавця погоди, в перший місяць весни вірогідні сюрпризи через величезні кучугури, які намів лютий, і ці тонни снігу залишаться "у спадок" березню.

У березні українців чекатимуть "мінуса"

Як запевнив Горбань, перший тиждень весни буде морозним.

Температура повітря 1-2 березня коливатиметься в межах нуля, а в період з 3 по 7 березня очікується близько -7... -5 градусів.

Народний синоптик попередив про період дощів і вказав на ймовірність підтоплення, якщо до снігу, який не встигне зійти, додадуться ще й ці опади.

"Київська дамба трішки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо Старий Новий рік випадає під зростаючий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 січня був спадаючий місяць", - зазначив він

Дощовий квітень з холодними вітрами

Другий місяць весни не подарує різкого потепління, розповів експерт.

На початку квітня очікуються нічні "мінуса" до 3 градусів морозу, а середина місяця буде більш прохолодна.

Синоптик стверджує, що в останній тиждень квітня картину "прикрасять" вітер з дощами, буде прохолодно.

"Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначив Горбань.

Спеки в травні не буде

За словами народного синоптика, звичної травневої спеки в цьому році в Україні не очікується. Навпаки - швидше за все погода збережеться прохолодна.

Такого висновку Горбань дійшов, враховуючи дату Великодня, яка у 2021-му припадає на 2 травня, а також хвилі похолодання.

"Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Пасхи, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання", - пояснив народний синоптик.