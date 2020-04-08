Психолог розвінчала міфи про нервові клітини та дала пораду, як тримати нерви у порядку

Часто кажуть: не нервуйтеся, бо нервові клітини не відновлюються. Виявляється, це не так. Учені довели, що нервуватися – не смертельно, нервів вистачить на всіх. Більше того, на цей процес можна впливати. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на телеканалі «Україна», психолог розвінчала популярний міф і поділилася секретами – як тримати нерви у порядку до глибокої старості.

Подряпина загоїться, зламана кістка зростеться, а ось нервові клітини треба берегти, адже вони не відновлюються. Так вважали раніше. І помилялися.

«Самі нервові клітини не діляться. Колись їх штучно намагалися ділити, від чого вони просто гинули. Ось звідки пішов міф «нервові клітини не відновлюються», – пояснила психолог Наталія Підлісна в програмі «Ранок з Україною».

Та вчені все ж довели, що нейрогенез, тобто процес утворення нових нейронів та зв’язків між ними, триває до старості.

«Все, що дитина бачить, чіпає, нюхає, розуміє – формує нові зв'язки і нові нервові клітини», – коментує експерт.

Щоправда, з віком цей процес уповільнюється. Та є кілька дієвих порад, як зберегти хорошу пам’ять та ясний розум аж до старості:

Бути фізично активним. Під час занять спортом м’язи виробляють особливий білок, що позитивно впливає на ріст нових нейронів. Бігти марафон – не обов’язково, достатньо просто рухатися. Що більше, то краще. Щодня вивчати щось нове, вивчати напам’ять. А також можна робити звичні речі в інший спосіб. Наприклад, якщо ви – правша, спробуйте писати або чистити зуби лівою рукою. А для старшого покоління буде корисно розібратися в смартфоні чи пройти до кінця комп’ютерну гру. Збільшити проміжок часу між прийомами їжі. Наприклад, їсти двічі на день. Є дослідження, які доводять, що обмеження калорій та періодичне голодування сприяє нейрогенезу. Та перш ніж вдаватися до таких експериментів, проконсультуйтеся з лікарем.

Звісно, краще марно не нервуватися. Та якщо все ж довелося – не хвилюйтеся, на місці зруйнованих нервових клітин з’являться нові. Це називається нейрогенез. А щоб він відбувався швидше, подбайте про свою фізичну активність, щодня вивчайте щось нове, а якщо дозволяє лікар, спробуйте зменшити кількість прийомів їжі.