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Психолог дала поради, як не піддатися панічним атакам

Lite » Стиль життя 07.04.2020 - 16:11
Психолог дала поради, як не піддатися панічним атакам
Ілюстративне фото: unsplash.com/@joshrh19

Психолог радить звертати увагу на деякі симптоми

В будь-якій складній ситуації головне – не панікувати, адже від цього проблема не вирішується. Але як не хвилюватися, коли люди щодня отримують тривожні новини, хвилюються за рідних? У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на телеканалі «Україна», психолог розповіла, як позбутися панічних атак і стати стійкішим до цього почуття.

Ситуація у світі спричиняє ще одну епідемію – епідемію паніки. І дехто тривожиться настільки, що доходить аж до панічних атак.

«Під час панічної атаки з'являється страх, посилене серцебиття, потовиділення і здається, що людина просто помирає – їй так здається», – коментує психолог Наталія Підлісна в ефірі каналу «Україна».

При чому лікарі на обстеженні не можуть виявити жодних причин – серце в порядку, аналізи в нормі. Подібні симптоми можуть супроводжувати так звану панічну атаку.

«Це сигнал про небезпеку, якої не існує. Організм отримує якийсь сигнал – біжи або бий, але бігти нікуди і бити нікого», – пояснює експерт.

Важливо усвідомити, що цей страх невиправданий. Реальна небезпека вам не загрожує. А ось кілька простих порад психолога, що допоможуть під час нападу:

  1. Треба зробити 10 повільних вдихів і видихів – контрольоване діафрагмальне дихання. Тобто дихання животом. Це заспокоїть і покращить кровообіг. Адже, як правило, людина, яку скував страх, майже не дихає, проте, так робити не треба.
  2. Позбавляйтеся від м’язової напруги, починайте, наприклад, з правої руки – рухайте спочатку плечовий суглоб, потім ліктьовий, потім кисті. Так само і лівою рукою, а потім ногами. Така проста зарядка розслабить ваші м’язи, і симптоми ослабнуть.
  3. Не соромтеся звертатися до фахівців: лікарів, психотерапевтів, якщо ваші панічні атаки стали постійними.

Нагадаємо, раніше ми давали 6 порад психолога, як заспокоїтися самим і не «заражати» тривогою дітей.

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