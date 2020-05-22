Психолог розповіла, які «цілющі» слова здатні допомогти людині одужати

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Уникайте формальних фраз, краще щиро говорите, що відчуваєте!

Хвороба може спіткати кожного. Але часто ми просто не знаємо, як підтримати в цей період своїх рідних і друзів. Зазвичай автоматично говоримо «не переймайся» або «все буде добре». Але це не допомагає. Ще гірше – коли починають давати поради або дорікати. У «Ранку з Україною» на каналі «Україна» психолог розповіла, які слова допоможуть дати моральну підтримку близьким.

Коли наші близькі хворіють, важливо допомогти їм пережити це випробування. Та зазвичай на думку спадають лише стандартні фрази. Але на практиці такі підбадьорювання не заспокоюють і звучать фальшиво. Хоча насправді більшість із нас щиро хочуть допомогти. Просто не знають, як це зробити.

«Ці слова здаються формальністю. Наприклад, «тримайся» або «все буде добре». Поки ви самі шоковані чи розгублені, говоріть щиро: «Я не знаю, чим допомогти, але дуже хочу і знайду, як це зробити», – коментує психолог Наталя Підлісна у програмі «Ранок з Україною».

Головне – не мовчіть. Тиша в такий момент ще більше пригнічує. Важливо показати, що ви розумієте серйозність ситуації і готові бути поряд.

«Не вдавайте лікаря чи експерта з хвороб і не давайте порад щодо лікування», – радить психолог.

Навіть якщо ви чи хтось із ваших знайомих переніс подібну хворобу, пам’ятайте, що кожний випадок унікальний. Краще поділіться контактами хороших фахівців, запропонуйте разом до них поїхати і посидіти під кабінетом, чекаючи результатів.

«Час від часу пишіть своїм близьким, які захворіли. Нагадуйте, що ви поруч і в будь-який момент готові посидіти з ним, взбити подушку, погодувати чи привезти продукти», – зазначає Наталія Підлісна в ефірі каналу «Україна».

Якщо можете, візьміть на себе частину повсякденних обов’язків. Або зробіть щось таке, що подарує хворому відчуття нормального життя. Хвороба – серйозне випробування, і немає універсальної формули, як її пережити. Та у скрутну хвилину важливо пам’ятати:

уникайте формальних фраз, краще щиро кажіть, що відчуваєте.

не грайтеся в лікаря, а натомість допоможіть знайти контакти хороших фахівців.

і головне – будьте поряд та пропонуйте реальну допомогу – це найкраща підтримка.

Автор: Юля Петрова