Психолог розвінчала міфи про нервові клітини та дала пораду, як тримати нерви у порядку

Є кілька дієвих порад, як зберегти хорошу пам'ять
Часто кажуть: не нервуйтеся, бо нервові клітини не відновлюються. Виявляється, це не так. Учені довели, що нервуватися – не смертельно, нервів вистачить на всіх. Більше того, на цей процес можна впливати. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на телеканалі «Україна», психолог розвінчала популярний міф і поділилася секретами – як тримати нерви у порядку до глибокої старості.
Подряпина загоїться, зламана кістка зростеться, а ось нервові клітини треба берегти, адже вони не відновлюються. Так вважали раніше. І помилялися.
«Самі нервові клітини не діляться. Колись їх штучно намагалися ділити, від чого вони просто гинули. Ось звідки пішов міф «нервові клітини не відновлюються», – пояснила психолог Наталія Підлісна в програмі «Ранок з Україною».
Та вчені все ж довели, що нейрогенез, тобто процес утворення нових нейронів та зв’язків між ними, триває до старості.
«Все, що дитина бачить, чіпає, нюхає, розуміє – формує нові зв'язки і нові нервові клітини», – коментує експерт.
Щоправда, з віком цей процес уповільнюється. Та є кілька дієвих порад, як зберегти хорошу пам’ять та ясний розум аж до старості:
Звісно, краще марно не нервуватися. Та якщо все ж довелося – не хвилюйтеся, на місці зруйнованих нервових клітин з’являться нові. Це називається нейрогенез. А щоб він відбувався швидше, подбайте про свою фізичну активність, щодня вивчайте щось нове, а якщо дозволяє лікар, спробуйте зменшити кількість прийомів їжі.