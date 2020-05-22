Психолог рассказала, какие «целебные» слова способны помочь человеку выздороветь

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Избегайте формальных фраз, лучше искренне говорите, что чувствуете!

Болезнь может постигнуть каждого. Но часто мы просто не знаем, как поддержать в этот период своих родных и друзей. Обычно автоматически говорим «не расстраивайся» или «все будет хорошо». Но это не помогает. Еще хуже – когда начинают давать советы или упрекать. В «Ранку з Україною» на канале «Украина» психолог рассказала, какие слова помогут дать моральную поддержку близким.

Когда наши близкие болеют, важно помочь им пережить это испытание. Но обычно на ум приходят только стандартные фразы. А на практике такие подбадривания не успокаивают и звучат фальшиво. Хотя на самом деле большинство из нас искренне хотят помочь. Просто не знают, как сделать это.

«Эти слова кажутся формальностью. Например, «держись» или «все будет хорошо». Пока вы сами в шоке или в растерянности, говорите искренне: «Я не знаю, чем помочь, но хочу и найду, как это сделать», – комментирует психолог Наталья Подлесная в программе «Ранок з Україною».

Главное – не молчите. Тишина в такой момент еще больше удручает. Важно показать, что вы понимаете серьезность ситуации и готовы быть рядом.

«Не изображайте врача или эксперта по болезням и не давайте советов по лечению», – советует психолог.

Даже если вы или кто-то из ваших знакомых перенес подобную болезнь, помните, что каждый случай уникален. Лучше поделитесь контактами хороших специалистов, предложите вместе с ними поехать и посидеть под кабинетом, дожидаясь результатов.

«Время от времени пишите своим близким, которые заболели. Напоминайте, что вы рядом и в любой момент готовы посидеть с ними, взбить подушку, покормить или привезти продукты», – отмечает Наталья Подлесная в эфире канала «Украина».

Если можете, возьмите на себя часть повседневных обязанностей. Или сделайте что-то такое, что подарит больному ощущение нормальной жизни. Болезнь – серьезное испытание, и нет универсальной формулы, как ее пережить. Но в трудную минуту важно помнить:

- избегайте формальных фраз, лучше искренне говорите, что чувствуете.

- не играйте в доктора, а взамен помогите найти контакты хороших специалистов.

- и главное – будьте рядом и предлагайте реальную помощь – это лучшая поддержка.

Автор: Юля Петрова