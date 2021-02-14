Проблеми почнуть відступати: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 лютого

Гороскоп на другу половину лютого говорить про те, що напруга ретроградного Меркурія почне спадати й складні проблеми почнуть відступати. Можливі ще деякі негативні моменти до 21 лютого, але в цілому третій тиждень місяця стане більш вдалим.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 15 по 21 лютого і повідомили, кому цей тиждень принесе удачу. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

Планети будуть на боці цього знаку і почнуть допомагати в постановці нових завдань і пошуку креативних рішень для проблем. Ваші приємні збіги на цьому тижні не будуть випадковістю, це зірки відкривають для вас двері в майбутнє. Удача буде супроводжувати абсолютно у всі дні, а особливо – в неділю.

Телець

Кінцева фаза ретроградного Меркурія принесе деякі складності в роботі. Не варто очікувати найближчими днями спокою і порядку. Але після 21 лютого ситуація кардинально зміниться і почнеться найбільш сприятливий період до 2021 року, наберіться терпіння. В кінці цього тижня на вас чекають приємні сюрпризи, багато емоцій і новин. Багато мінусі у Тельців почнуть змінюватися на плюси.

Близнюки

Зірки обіцяють важливий період, який допоможе почати нове життя, зробити розробку планів на майбутнє, зайнятися пошуком роботи або захопленнями. Найскладніші плани відкладіть на кінець тижня, а початок присвятіть – сім'ї, у справам вдома, спілкуванню з родичами. Проявіть стриманість у спілкуванні з людьми, які будуть провокувати на конфлікт.

Рак

Будьте на цьому тижні більш уважними та створіть сприятливу атмосферу у себе вдома. Позбавтеся від речей, які притягують неприємності, зробіть генеральне прибирання в понеділок або вівторок. Найбільш вдалими днями стануть понеділок і неділя, але приводи для радості будуть різні. На початку тижня будьте сфокусовані на обов'язках, а на вихідних постарайтеся випустити пар.

Лев

Сфера любові вийде у Львів на перший план найближчими днями й варто уважніше придивитися до свого оточення. Дуже швидко стане зрозуміло, чи взаємні ваші почуття. Робота і бізнес відійдуть на другий план, але постарайтеся про справи не забувати, оскільки це може призвести до втрати фінансів. Тиждень стане ідеальним для навчання, підготовки до іспитів.

Діва

Тиждень буде непростий і динамічний. Діви зазвичай мудрі та допитливі, але найближчими днями ці якості будуть не найкориснішими і їм варто покластися на інтуїцію і творчу складову. У любові проявіть помірність – закиньте вудку і дізнайтеся, що відчуває інша людина. Будьте обережні.

Терези

Вашу емпатію найближчими днями зірки посилять і це стане важливою перевагою. Терези зможуть легко визначити, хто з ними чесний і відкритий, а хто бреше. Це стане в пригоді в усіх сферах життя. Успіх чекає на тих, хто відкритий для змін, і щоб зміни почали відбуватися – Терезам потрібно просто цього захотіти та почати рухатися. Постарайтеся не приймати бажане за дійсне.

Скорпіон

Користуйтеся найближчими днями порадами мудрих людей, особливо тих, хто старше і досвідченіше. Настає сприятливий час для подорожей, відряджень і зміни обстановки. Зміни вже не за горами й чекайте позитивних змін у житті. Щоб вони принесли більше позитиву і щастя, Скорпіонам потрібно озброїтися оптимізмом, любов'ю до себе і близьких.

Стрілець

Успіх багато в чому залежить від того, як ви почнете ранок і найцікавішою зброєю для вас стане мрійливість. Все буде діяти за законом тяжіння і думки почнуть матеріалізуватися. А от лінь і прокрастинація для Стрільців в ці дні стануть страшними та руйнівними ворогами.

Козоріг

Небесні тіла допоможуть Козерогам знайти свій шлях і настає час, коли варто змінити свої цілі та переосмислити своє життя. Астрологи не рекомендують залишатися на місці, оскільки бездіяльність може тільки погіршити всі негаразди. Потрібно вийти на діалог із самим собою, убезпечити себе від неправильних рішень і взяти курс на новий рівень. Проявіть обережність.

Водолій

Можливі невеликі проблеми з близькими й в цілому тиждень стане непростим. Водоліїв чекає серйозна перевірка на міцність у багатьох сферах життя. А ось бездіяльність і лінь можуть завдати непоправної шкоди репутації. Вами опанує почуття обов'язку і потрібно, щоб всі поставлені завдання виконувалися точно в строк.

Риби

Тиждень стане складним в емоційному плані й Риби будуть намагатися удавати, що їм все одно. Варто припинити спілкування з токсичними людьми та намагатися побороти шкідливі звички. На вихідних важливими стануть тиша і спокій, а також відпочинок в колі близьких і приємних людей. Багато робочих питання почнуть вирішуватися самі по собі й все, що потрібно Рибам – впевненість. Негаразди на роботі можуть розхитати нерви, не несіть це додому.