Прийшов час перезавантажити своє життя: гороскоп для всіх жінок за знаком Зодіаку з 29 листопада по 5 грудня

Овен

Вам варто вибрати нову мету, але для цього потрібно спочатку закінчити точку в інших справах, які ще актуальні і їх потрібно завершити. Прикладіть максимум зусиль, щоб розібратися з усіма справами. Небесні світила допоможуть Овнам зрозуміти, що їм потрібно насправді та це розуміння допоможе змінити долю.

Телець

Сфокусуйтеся зараз на пошуку своєї половинки. Але деякі справи підуть не за планом і все може зірватися в найвідповідальніший момент. Постарайтеся на цьому тижні не звалювати все на себе, а частіше звертайтеся за допомогою до родичів і коханого чоловіка. Поруч завжди знайдуться ті, хто захоче вам допомогти.

Близнюки

Ваше життя може круто змінитися в найближчий тиждень. Планети та зірки будуть просто вимагати від вас змін. Будьте обережнішими 29 і 30 листопада – можуть бути дрібні негаразди та неприємності. Найважливішим днем на цьому тижні стане 4 грудня - через затемнення.

Рак

Емпатія буде на висоті й це стане небезпечним. Тонке сприйняття інших людей може бути небезпечним, але будуть і плюси. Раки зможуть швидко розпізнати брехню. Проникливість допоможе їм в особистих відносинах, і в роботі. Зима почнеться вдало, але потрібно закрити всі незавершені проблеми й з минулого. Вони самі дадуть про себе знати найближчими днями.

Лев

Найприємніші дні будуть у тих, хто не любить сидіти на місці. Можливостей для змін буде дуже багато. Але астрологи не рекомендують бігати тільки за однією метою. Можливо багато можливостей на роботі, а також з'являться нові знайомства, які приведуть до нових відносин. Розподіліть свої ресурси.

Діва

Починайте підготовку до новорічних свят. У любові будьте уважнішими, є ризик появи суперниці. Постарайтеся визначити, хто вам ставить палиці в колеса. Не давайте гучних обіцянок, не ставте перед собою непосильні та незрозумілі завдання. І не зупиняйтеся на досягнутому.

Терези

У вас з'явиться чітке завдання почати нове життя. І цього разу ваші зусилля увінчаються успіхом, і жіноче щастя прийде майже миттєво. На цьому тижні можливі деякі труднощі з фінансами. Особливо небезпечними стануть покупки на вихідних під впливом сонячного затемнення. У любові буде все спокійно.

Скорпіон

Сварки та конфлікти в сім'ї на цьому тижні можуть вибити з колії. Ретельно підбирайте слова, щоб нікого з близьких не ображати. Зробіть ставку на оновлення важливих справ, які раніше не виходило завершити. Зараз у вас не буде перешкод, які раніше сильно заважали або лякали. Настав час діяти.

Стрілець

Постарайтеся на цьому тижні не контактувати з негативними людьми. Це призведе до зриву планів, втрати удачі, особливо 29 і 30 листопада, а також 4 грудня. Уникайте застою в справах, не слухайте непрохані поради оточуючих, не дозволяйте іншим втручатися у ваші справи. Можливі сварки та брехня, будуть непрості дні.

Козоріг

Постарайтеся на цьому тижні більше відпочивати та спостерігайте за подіями. Не забувайте, що вам необхідно повноцінно відпочивати. Не вимагайте неможливого, інакше досягнення успіху перетвориться в деструктивний процес. На тлі втоми можуть прийти непотрібні переживання і навіть чорна смуга. Менше думайте про проблеми, більше посміхайтеся.

Водолій

Найближчими днями у вас можуть з'явитися нові проблеми, які викличуть стрес і переживання. Допомогти впоратися з негараздами допоможуть кращі подруги та близькі люди. Негативні емоції можуть довести до енергетичного виснаження. Постарайтеся не фокусуватися на чужих неприємностях.

Риби

Вам належить переглянути свій світогляд і життєві правила. Якщо немає бажання поміняти щось в житті кардинально, попрацювати в цьому напрямку все одно доведеться хоча б мінімально. Саме зміни стануть силою для досягнення нових бажань і постановки амбітних цілей. А ось в сердечних справах Рибам не завадить обережність.