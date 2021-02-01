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Меган Маркл "позбавили материнства", але герцогиня відповіла

Великобританія, Понеділок 01 лютого 2021 11:30
Меган Маркл "позбавили материнства", але герцогиня відповіла
Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл прокоментувала той факт, що в свідоцтві про народження сина Арчі, її ім'я було викреслене. Замість Рейчел Меган туди вписали титул "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Ходили чутки, що таким було рішення самої екс-актриси, але виявилося, що все навпаки.

За інформацією видання The Independent правки в документ після народження сина (Арчі з'явився на світ 6 травня 2019) були внесені таємно від Меган, і така вимога продиктована палацом.

"Це не було зроблено на прохання Меган, герцогині Сассекської", - заявив її прессекретар.

Цікаво, що коли такий факт сплив, в цьому звинуватили саму герцогиню Сассекську. Нібито вона таким чином вирішила відрізнитися від принца Вільяма і Кейт Міддлтон, підкресливши в документі важливість свого титулу. Крім того, вона нібито хотіла образити своїх недолугих родичів.

Меган Маркл &quot;позбавили материнства&quot;, але герцогиня відповіла

Меган Маркл з принцом Гаррі і сином Арчі у 2019 році (фото: Getty Images)

Ім'я герцогині було вилучено з графи про народження Арчі через місяць після появи малюка на світ. Також були внесені правки в графу "батько дитини": до повного імені Гаррі, герцога Сассекського, був доданий титул "принц".

Експерти кажуть, що подібні правки безпрецедентні в королівській родині. Однак справжня їх причина, навіть після заяви Меган і Гаррі, як і раніше залишається невідомою.

Нагадаємо, що в березні 2021-го виповниться рік після скандального відходу Меган і Гаррі від обов'язків королівської сім'ї. Герцоги Сассекські зараз живуть у рідному місті Меган - Лос-Анджелесі.

Раніше ми писали, що стопи Меган Маркл були визнані найкрасивішими у світі, але сама герцогиня їх соромиться.

Також повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили позлити королеву Єлизавету II.

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