Приготуйтеся до приємних сюрпризів: жіночий гороскоп з 29 березня по 4 квітня

Жінка-Овен

Астрологи рекомендують проявити свій характер і спертися на свої кращі якості. Вміння швидко перемикатися між задачами дозволять не втратити цікаві пропозиції у сфері бізнесу і роботи. Чарівність і харизма Овнів подарують нові знайомства. У сімейних стосунках можлива гармонія, тільки якщо прислухатися до думки партнера. А ось самотнім зірки приготували важливу зустріч, потрібно лише перестати сумніватися у власних силах.

Жінка-Телець

Останні дні березня і початок квітня здадуться Тельцям складними. Однак це відчуття піде, якщо перестати блокувати власну підсвідомість. Перехід у другий місяць весни принесе багато позитиву, але для цього потрібно відкинути сумні думки та роздуми про минуле. Щоб супроводжував успіх, і кривдники трималися осторонь – навчитеся говорити стверджувальними висловлюваннями.

Жінка-Близнюки

Займіться комплексною роботою над собою – попрощайтеся зі стереотипами, старими ідеями та стресами, знайдіть внутрішню гармонію. Астрологи рекомендують на початку квітня спрямувати сили на навчання і здобуття нових навичок і знань. Активний інтелектуальний розвиток допоможе залучити в життя не тільки необхідні зміни, але й важливих людей.

Жінка-Рак

Успіх на початку квітня принесе позитивний настрій і правильне планування. Постарайтеся запрограмувати себе на досягнення нових висот і перестаньте боятися відповідальності. Тиждень стане дуже вдалим, якщо не занурюватися дуже глибоко і не шукати в собі неіснуючих недоліків. Впевненості допоможуть досягти щоденні тренування.

Жінка-Лев

Використовуйте свої знання і вміння по повній програмі. Найближчими днями стануть вдалими для будь-якої волі та будь-яких дій, які будуть спрямовані на творення. Пам'ятайте, що будь-які руйнівні дії або негативні емоції можуть призвести до провалу. Дуже важливо тримати себе в руках і вчасно справлятися зі стресом.

Жінка-Діва

Кінець березня стане трохи сумбурним через велику кількість завдань. Астрологи радять заспокоїтися і не намагатися встигнути за всіма зайцями одночасно. Поспішати теж не варто – це злякає успіх. Всі справи потрібно виконувати послідовно і тоді все вийде. Наприкінці тижня у Дів з'явиться час для себе – попереду маячить побачення.

Жінка-Терези

Тиждень принесе успіх, якщо не залишатися осторонь і не ховатися від реального життя. Доля підкине чимало можливостей Терезам, щоб вони могли повністю розкрити свої здібності та скористатися ними для досягнення нових висот. Удача посміхнеться в коханні, але для цього потрібно відкритися почуттям.

Жінка-Скорпіон

Астрологи рекомендують цим дамам менше говорити й більше робити. Є ризик цього тижня зіткнутися з недоброзичливцями. Вони можуть дізнатися плани та постараються нашкодити. Потрібно навчитися захищатися від негативного впливу і не поширюватися про те, що плануєте зробити. Так Скорпіони зможуть уникнути багатьох неприємностей.

Жінка-Стрілець

Щоб життя Стрільців почало мінятися в кращу сторону, потрібно змінити своє ставлення до нього. Кожен день потрібно починати з позитивного настрою – це допоможе уникнути стресів і позбавить від сумних думок. Успіх чекає на тих представниць цього знаку, які протягнуть руку допомоги всім, хто буде її потребувати.

Жінка-Козоріг

У Козерогів розпочнеться період, коли доля почне балувати новими можливостями. Потрібно дуже уважно стежити за подіями, які відбуватимуться. Важлива буде інтуїція – використовуйте її, щоб не упустити удачу. Активна позиція і доброзичливість допоможуть Козерогам досягти нових цілей.

Жінка-Водолій

Квітень Водоліям варто почати з повноцінного відпочинку. Відновити свої сили та енергію потрібно для досягнення нових перемог. Варто спланувати свій відпочинок і вибрати час для повного розслаблення і заповнення сил. Наприкінці тижня з'явиться можливість знайти твердий грунт під ногами.

Жінка-Риби

Прислухайтеся до своєї інтуїції – внутрішній голос допоможе вибрати Рибам вірний шлях до успіху та не помилитися у виборі партнерів і помічників. Особливу увагу варто приділити деталям – особливо, якщо це буде стосуватися нових досягнень у діловому середовищі. Активність та відповідальність допоможуть уникнути атак з боку конкурентів.