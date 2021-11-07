Свято 7 листопада: найсуворіша заборона цього дня, і що важливо зробити

7 листопада 2021 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія, які віддали своє життя за віру. А в народі його називають Дідівські плачі - день цей, як правило, непогожий і присвячують його спогадам по рідним і близьким, які більше не з нами.
Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.
У цей день прийнято було влаштовувати так звані "Дідівські плачі". Потрібно було сходити на кладовище, де згадати про рідних людей, які залишили цей світ.
Потрібно привести в порядок могили, запалити церковну свічку, а повернувшись додому, пом'янути їх за сімейним столом.
На столах обов'язково мають стояти саме ті страви, які любили за життя родичі.
7 листопада прийнято допомагати сиротам і знедоленим, а також покаятисяу своїх гріхах, щоб зустріти зиму з чистим серцем.
Ще одна цікава прикмета свідчить, що людей, пов'язаних з торгівлею, можуть очікувати фінансові проблеми, а всіх інших - сімейні конфлікти.
Валерій, Валеріан, Маркіян, Анастасій, Мартирій, Матрона, Валерія.
Раніше ми писали про всі свята листопада 2021, які ми будемо відзначати за православним і народним календарем.