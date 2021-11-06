Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня

6 листопада 2021 року в церковному православному календарі вшановується особлива чудотворна ікона Божої Матері, яку називають "Всіх скорботних Радість". У неї можна просити звільнення від скорбот і хвороб. У народі свято називають Афанасьєв день, адже віруючі згадують про святителя Афанасія, Патріарха Константинопольського.
Що заборонено робити в цей день, що потрібно зробити обов'язково, і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
З цього дня раніше починалися зимові дівочі посиденьки. Молоді дівчата збиралися, рукодільничали, співали, розмовляли. Відбувалося це зазвичай ввечері в тихій спокійній обстановці.
Також 6 листопада можна було готуватися до довгої зими. На вулицю виносили зимовий одяг, "провітрювали" його на холоді.
Цей день вважається ідеальним для покупки або продажу нерухомості - угода буде дуже вигідною.
Наприклад, можна прибрати під подушку гребінець для волосся або хліб і перед сном промовити одну з фраз: "Суджений, прийди і причеши мене" або "Повечеряй зі мною". Той, кого ви побачите уві сні - ваш майбутній обранець.
Ворожіння на дзеркало вважається дуже ефективним, але в той самий час небезпечним. Два дзеркала потрібно висвітлити свічками і поставити один навпроти одного так, щоб бачити в відображенні вхід в кімнату. Там можна побачити свого судженого. Але такий спосіб одночасно і небезпечний, адже його образ може прийняти нечисть, щоб проникнути в ваш дім.
Олексій, Афанасій, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Петро, Ян.
Також 6 листопада важливий поминальний день - Дмитрівська батьківська субота. Її дата рухлива, так як завжди випадає на суботній день. Згідно з традицією, сьогодні слід відвідати церкву, де потрібно замовити молебень про покійних. У храмі ставлять свічки і моляться, а також приносять продукти і хліб для незаможних.
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