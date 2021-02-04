Свято 4 лютого: що заборонено робити на Тимофія, головні прикмети

4 лютого 2020 року наші предки вшановували пам'ять святого Тимофія, якому пощастило бути свідком чудесного зцілення апостола Павла, який втратив зір від віри в Ісуса Христа. За переказами, у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені в Константинополь.

Незважаючи на те, що половина зимового часу залишилася за плечима, розслаблятися не варто. Адже не випадково в честь цього святого на Русі придумали особливе поняття — тимофіївські морози; вважалося, що саме з Тимофіїва дня розпочиналися жорстокі хурделиці і заметілі.

Пам'ять святого Тимофія шанують 4 лютого (фото: pravmir.ru)

Наші пращури говорили: "Тимофіївский лютий мороз заморозив щоки і ніс", "Тимофіївська заметіль – надовго про крапель". Раніше вірили, що це один з найхолодніших днів у році. Говорили, що навіть птахи не вилітають зі своїх гнізд. 4 лютого люди також залишалися вдома, проводили час у розмовах і розвагах. Працювати в день святого Тимофія не заборонялося.

Головні прикмети цього дня:

Якщо вдень світить сонце – буде рання весна.

Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.

Якщо на Тимофія сніг іде - хороший урожай літом і осінню.

Якщо почалася заметіль - то така погода буде тиждень.

Сни, які наснилися в ніч на Тимофія - будуть пророчими.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цей день не можна виносити сміття з хати, вважається, що винесеш щастя.

Сьогодні Іменини святкують: Георгій, Іван, Йосип, Михайло, Тимофій.

Як ми раніше писали, Папа Франциск заснував нове свято - Всесвітній день бабусь і дідусів.