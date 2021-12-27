Свято 27 грудня: що строго заборонено робити, а що важливо зробити обов'язково

27 грудня в церковному календарі вшановується пам'ять відразу декількох святих мучеників - Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха. У народі свято називають днем Філлімона, і він має свої особливі традиції і звичаї.
Що можна і не можна робити в цей день, важливі прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Вважається, що цей день ідеально підходить для прибирання в будинку перед різдвяними святами, а ось на вулицю краще не виходити.
27 грудня вважається одним з найтемніших днів у році. У народі вірили, що на Філлімона розгулюється нечиста сила, може проникати в будинки, але обходить житла, в яких чистота і порядок.
Ще одним способом відігнати нечисту силу - частіше вмиватися. Вода - сакральний засіб, якого боїться нечисть.
Якщо все ж потрібно покинути дім, то не можна на вулицю виходити невмитим, інакше накличете на себе біду. Також перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.
Коров'яче молоко в цей день має значні корисні властивості. Воно зцілює від хвороб.
Виходити з дому не вмившись, а також залишати будинок в безладді.
Також не рекомендується взагалі виходити на вулицю. Вважається, що в цей час по землі ходить всяка нечисть.
Іменини в цей день відзначають Микола і Іларіон.
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