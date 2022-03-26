Свято 26 березня: що сьогодні не можна робити, важливі традиції, у кого день ангела

26 березня 2022 року святкується День Національної гвардії України, а у світі - Фіолетовий день, присвячений епілепсії та підтримці пацієнтів з цим захворюванням. Православна церква вшановує пам'ять Никифора-сповідника, а в народі цей день називали просто - Никифора.
Що можна і не можна робити в цей день, які традиції, у кого день ангела і які важливі події сталися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Раніше в цей день було заведено ходити на риболовлю. Адже вважалося, що в Нікіфоров день відмінно судак клює, язь, окунь, плотва та щука. Якщо гуси хлюпаються у воді, то і кльов буде хорошим.
Не ходили наші предки в цей день у ліс, бо вважалося, що як раз прокидається ведмідь. Його наші предки вважали людиною-перевертнем.
На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Якщо в цей день зрубати дерево, то можна накликати біду.
Заведено доглядати за садом, садити молоді яблуні та абрикоси. Якщо саду немає, можна працювати з кімнатними рослинами.
Сьогодні потрібно скупатися в джерельній воді. Тому що вона, за повір'ям, має сильну цілющу силою і може вилікувати від будь-яких недугів.
Сни з 25 на 26 березня безпечні, але краще про них нікому не розповідати.
День ангела святкують: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.
1826 - Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.
1845 - у США запатентований медичний пластир.
1904 - завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу.
1917 - до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Його вітали піднятим синьо-жовтим прапором.
1920 - Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд.
1995 - у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах.
2008 - вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву - Фіолетовий день.
Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується у квітні.
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