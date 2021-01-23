Свято 23 січня: що не можна робити в день Григорія, прикмети

23 січня православні християни вшановують пам'ять святителя Григорія, єпископа Ніси в Каппадокії, брата святих Василія Великого та Петра Севастійського. Святий, богослов і філософ жив у IV столітті, і з його ініціативи на II Вселенському Соборі був доповнений Нікейський символ віри.

В народі свято отримало назву день Григорія Літоуказателя, і на українських землях в цю дату наші предки гадали про погоду влітку, проводили особливі обряди, готували страви-обереги, практикували змови і вірили, що можна так загадати бажання, воно неодмінно збудеться.

Григорій народився у християнській сім'ї, але освіту здобув в язичницькій школі Кесарії Каппадокійській, а потім і в Афінах. Юнак самостійно займався філософією і став ритором-учителем. Деякі дослідники стверджують, що він був надзвичайно сміливим богословом.

Григорій Одружився з благочестивою дівчиною Феосевою, і дуже любив дружину. Її рання смерть справила на філософа сильний вплив, і він захопився вивченням язичницької літератури, а потім пішов у понтійський монастир свого брата Василя. У 372 році був висвячений в єпископи міста Ніси в Каппадокії.

Святитель Григорій брав участь в Антіохійському Соборі проти єретиків, став одним з головних діячів II Вселенського Собору у Константинополі проти єресі Македонія. Дожив до глибокої старості й користувався величезним авторитетом. Бібліологічний словник називає святого Григорія Ніського одним з найглибших філософів серед святих отців класичної пори, рівним в цьому відношенні тільки блаженному Августину.

Повір'я, традиції і заборони на Григорія Літоуказателя

У день Григорія Літоуказателя у народі вірили, що якщо сім'я покуштує м'ясну страву зі свинини або яловичини за дружньою вечерею, то потім цілий рік ніхто не буде хворіти.

Ще одне важливе повір'я про їжу стосується хлібних крихт. Вважали, що їх викидати суворо заборонено, а порушника чекає невдовзі серйозна хвороба. При цьому здоров'я людини буде міцнішим, якщо такі зібрати крихти в руку і з'їсти.

Люди з забобонами не викидали сміття 23 січня, бо побоювалися винести з будинку своє щастя.

Побутувало повір'я, що якщо в полі тричі обійти стіг сіна проти сонця, то в цьому році чекає міцний фінансовий достаток.

З сіном пов'язана цікава традиція залишати біля стогів коровай - як подарунок стоговому духу, щоб він не підпускав до припасів гризунів.

Вірили, що якщо на Григорія Літоуказателя на височині пов'язати на дереві червону тканину або стрічку та проговорити бажання, то воно збудеться.

Існувало ще одне "похмуре" повір'я, що можна дізнатися про власну смерть в цю ніч - люди вважали, що хто першим у родині засне, той першим з усіх і на той світ піде (це могло статися і через багато-багато років).

Головні прикмети 23 січня

Якщо в цей день ясна і сонячна погода, то літо буде жарке і сухе;

Якщо ж сіно в копицях покривалося інеєм, то тепла влітку буде мало;

Якщо на Григорія дме південний вітер - на початку літа будуть часто йти грози;

Снігопад в цей день обіцяв багатий урожай хліба;

Якщо сьогодні немає хмар у небі, то очікували ранню весну

Іменини цього дня святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло і Петро.

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