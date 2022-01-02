Свято 2 січня: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

2 січня 2021 року за православним церковним календарем вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, учня Іоанна Богослова, також святого праведного Іоанна Кронштадтського, крім того цей день приурочений іконі Божої Матері "Спасителька потопаючих". У народі свято називають Ігнатьєв день, і він має свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити на Ігнатія, кого потрібно привітати – читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

Традиції свята, що потрібно зробити

У цей день в церквах молилися про охорону житла, а в будинку прийнято було наводити порядок. Адже скоро Різдво, підготовці до якого потрібно присвятити 2 січня. Генеральне прибирання, дрібний ремонт, заготівля продуктів – те, чим можна зайняти себе в Ігнатьєв день.

Також можна розучувати колядки, шити карнавальні костюми, а також влаштовувати Передріздвяні вечірки, на яких можна виготовляти домашні прикраси.

Майбутні учасники різдвяних гулянь розподіляли між собою ролі для вертепного дійства, готували зірку та костюми, вчили тексти та пісні.

У селах люди різали свиней на Ігнатія, щоб заготовитися м'ясом на Різдво і наступні щедрі дні, коли дозволено їсти м'ясо.

Ще цей день називали яблучним, і з дерев прийнято було збивати сніг.

Що не можна робити 2 січня

Прати, купатися – можна змити щастя і удачу.

Лихословити, лаятися, погано думати про інших людей.

Впускати в будинок старих, немічних і бідних – можуть початися хвороби і завестися бідність.

Позичати що-небудь – це до бідності.

Ображати родичів, особливо батьків.

Також не рекомендується без потреби виходити на вулицю, щоб не захворіти.

Прикмети на Ігнатьєв день

Сніг або дощ віщує добрий урожай.

Зоряне небо також говорить, що наступний рік буде врожайним

Голосно щебечуть синиці – йдуть затяжні холоди.

Погода на Ігнатія пророкує, яким буде серпень.

Людина, що народилася в Ігнатьєв день, буде все життя прив'язана до будинку і сім'ї.

День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій, Рудольф, Алла.

Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!