Свято 16 серпня: що можна і не можна робити, кого сьогодні привітати

Головні традиції 16 серпня

У цей день було прийнято відправлятися в ліс збирати малину і ожину, які якраз повністю дозрівали. Вважалося, що ягоди на Малинника набувають цілющих властивостей.

Малину здавна використовували при простудних захворюваннях, і не тільки. З неї пекли пироги, готували варення, варили компоти.

Також в цей день збирали черемху, яку використовували в лікуванні різних хвороб шлунково-кишкового тракту.

Крім ягід було прийнято збирати ліщину, яка теж дозрівала до 16 серпня.

Вважається, що цей день добре підходить для укладення шлюбів, а народжена в цей день дитина не буде в житті знати ніяких турбот.

Важливі прикмети на 16 серпня

Дме сильний вітер - зима буде холодною.

По погоді в цей день судили про погоду на жовтень.

Сильний і холодний вітер, зима очікується морозною, теплий - м'яка і сніжна.

Хмари вишикувалися в одну лінію - до вітряної погоди.

Якщо плідно попрацювати в городі, можна розраховувати на великий урожай в майбутньому році.

Що категорично заборонено робити на Антона Вихревія

Прибирати в будинку, виносити сміття. Якщо заборону порушити і навести чистоту, в гаманці цілий рік буде так само чисто.

З'ясовувати стосунки, сваритися. Це може призвести до того, що сварка затягнеться надовго.

Відкривати в будинку вікна, адже Вихревій несе з собою холодні осінні вітри, які можуть принести в сім'ю хвороби і нещастя.

Виносити сміття, особливо під кінець дня.

16 серпня слід дотримуватися пісного меню, оскільки зараз - Успенський піст (14-27 серпня). Виключіть м'ясні, рибні, молочні та яєчні страви.

День ангела (іменини) 16 серпня святкують:

Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.