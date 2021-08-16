Свято 16 серпня: що можна і не можна робити, кого сьогодні привітати

16 серпня 2021 року згідно з православним календарем вшановується пам'ять преподобного Антонія Римлянина. У народі цей день називається Антона Вихревія або Малинником, і головні традиції пов'язані саме з малиною. Порушивши одну із заборон свята, можна залишитися з порожнім гаманцем.
Що можна і не можна робити 16 серпня, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день було прийнято відправлятися в ліс збирати малину і ожину, які якраз повністю дозрівали. Вважалося, що ягоди на Малинника набувають цілющих властивостей.
Малину здавна використовували при простудних захворюваннях, і не тільки. З неї пекли пироги, готували варення, варили компоти.
Також в цей день збирали черемху, яку використовували в лікуванні різних хвороб шлунково-кишкового тракту.
Крім ягід було прийнято збирати ліщину, яка теж дозрівала до 16 серпня.
Вважається, що цей день добре підходить для укладення шлюбів, а народжена в цей день дитина не буде в житті знати ніяких турбот.
Прибирати в будинку, виносити сміття. Якщо заборону порушити і навести чистоту, в гаманці цілий рік буде так само чисто.
З'ясовувати стосунки, сваритися. Це може призвести до того, що сварка затягнеться надовго.
Відкривати в будинку вікна, адже Вихревій несе з собою холодні осінні вітри, які можуть принести в сім'ю хвороби і нещастя.
Виносити сміття, особливо під кінець дня.
16 серпня слід дотримуватися пісного меню, оскільки зараз - Успенський піст (14-27 серпня). Виключіть м'ясні, рибні, молочні та яєчні страви.
Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.
Раніше з'явився календар свят, вихідних і робочих днів у вересні 2021 року.
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