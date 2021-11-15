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Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день

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Понеділок 15 листопада 2021 05:30
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день Фото: яке свято 15 листопада (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

15 листопада 2021 року церквою відзначається День великих мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідіфора і Анемподіста, які постраждали за свою віру. У народі свято іменується Житниці - день, коли в особливій пошані вогонь, а загадане бажання обов'язково збудеться.

Що можна і не можна робити у свято, прикмети, звичаї, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Що потрібно обов'язково зробити сьогодні

У цей вечір потрібно зібратися біля джерела вогню в будинку (наприклад при свічках), який, вважалося, мав особливу силу, і розповідати один одному історії.

Загадане в цей день бажання обов'язково збудеться. Тому день відмінно підходить для того, щоб будувати плани, думати про майбутнє.

До заходу сонця потрібно обов'язково попросити вибачення у людей, яких образив, дав порожню обіцянку. Тоді у вашому житті все налагодиться.

Купівля одягу 15 листопада буде вдалою. Підійдіть до вибору серйозно, тоді речі стануть улюбленими і будуть служити вам довго.

Заборони на домашню роботу в цей день немає, тому можна спокійно займатися своїми справами, клопотати по дому, господарству. 15 листопада можна зробити генеральне прибирання в оселі. Можна зайнятися рукоділлям.

Прикмети на 15 листопада:

  • йде сніг в цей день - зима буде морозною і сніжною;
  • похмура погода і вогкість - незабаром буде потепління;
  • сильний дощ - зима буде дуже холодною;
  • небо хмарами затягнуте - до відлиги;
  • Забилося серце раптово - поруч майбутній чоловік (дружина);
  • що загадаєш - то скоро збудеться.

Що не можна робити в цей день

  • Вирушати в далекі поїздки - краще залишатися вдома з сім'єю.
  • Сваритися і ображатися на інших людей.
  • Віддавати борги.

В цілому, 15 листопада, не найвдаліший день для спілкування з ким-небудь. Тримайтеся в цей день подалі від сторонніх.

День ангела 15 листопада відзначають люди з такими іменами:

Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.

Раніше ми писали, скільки свят і вихідних нас чекає в грудні 2021-го. З'явився календар з додатковими днями для відпочинку, а також укороченими робочими днями.

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