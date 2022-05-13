Свято 13 травня: що категорично заборонено, а що треба зробити обов'язково

Важливі традиції цього дня

Як правило, в ці дні приходить справжнє тепло, літо не за горами, тому день називали "Теплим".

До Якова Теплого 13 травня колись закінчували сватання. Якщо зробити пропозицію руки і серця цього дня, можна навіть образити.

Колись цього дня намагалися дбати про тварин і гарненько їх нагодувати.

А сни в ніч проти 13 травня вважаються віщими, вони виконуються протягом дев'яти днів.

Прикмети цього дня:

Теплий вечір і тиха зоряна ніч - до гарного врожаю.

Чисте небо на Якова - літо буде сонячним.

Тепла і дощова погода обіцяє хороший врожай зернових.

Південний вітер дме - буде родюче і тепле літо.

Що не можна робити в цей день

Ображати або залишати голодними тварин.

Свататися, проводити весілля, застілля.

Відправлятися в поїздки

Лінуватися і спізнюватися.

Робити ремонт.

День ангела сьогодні святкують:

Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.