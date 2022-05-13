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Свято 13 травня: що категорично заборонено, а що треба зробити обов'язково

Фото: Свято 13 травня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

13 травня 2022 року відзначається Всесвітній день техніки для майбутнього, Всесвітній день кульбаби, Міжнародний день хумуса, а також День народження застібки-липучки. Церква вшановує пам'ять апостола Якова Заведієва, а в народі цей день називають Яків Теплий.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Важливі традиції цього дня

Як правило, в ці дні приходить справжнє тепло, літо не за горами, тому день називали "Теплим".

До Якова Теплого 13 травня колись закінчували сватання. Якщо зробити пропозицію руки і серця цього дня, можна навіть образити.

Колись цього дня намагалися дбати про тварин і гарненько їх нагодувати.

А сни в ніч проти 13 травня вважаються віщими, вони виконуються протягом дев'яти днів.

Прикмети цього дня:

  • Теплий вечір і тиха зоряна ніч - до гарного врожаю.
  • Чисте небо на Якова - літо буде сонячним.
  • Тепла і дощова погода обіцяє хороший врожай зернових.
  • Південний вітер дме - буде родюче і тепле літо.

Що не можна робити в цей день

  • Ображати або залишати голодними тварин.
  • Свататися, проводити весілля, застілля.
  • Відправлятися в поїздки
  • Лінуватися і спізнюватися.
  • Робити ремонт.

День ангела сьогодні святкують:

Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.

Раніше ми писали, коли святкуватиметься Трійця, і чи буде в цей день вихідний.

Також з'явився календар всіх свят і вихідних днів травня 2022.

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