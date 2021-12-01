Свято 1 грудня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в перший день зими
1 грудня 2021 року вшановується пам'ять мучеників Романа і Платона, постраждалих за віру в четвертому столітті. Святим прийнято молитися про матеріальне благополуччя і достаток, а по погоді сьогодні можна дізнатися, якою буде вся зима.
Що можна і не можна робити у свято, важливі традиції, прикмети і заборони - читайте в матеріалі Styler.
Що потрібно зробити в цей день, важливі традиції
Вважається, що 1 грудня дуже хороший день, щоб відправитися в далеку дорогу. Тому, якщо у вас були такі плани, саме час їх реалізувати.
Святим потрібно помолитися про добробут, достаток. Також просили гарно пережити зиму, і про гарний врожай наступного року.
По сьогоднішньому дню передбачали погоду на всю зиму.
Якщо з ранку перед роботою піти 1 грудня до церкви, то будь-яка справа принесе прибуток.
Привернути благополуччя допоможе цікавий обряд
Для цього потрібно було взяти монетку великого номіналу і, тримаючи її в руках, сказати: "Платон і Роман, насипте мені грошей повну кишеню".
Для привернення багатства заговорену монету потрібно протягом року носити з собою і не витрачати.
Важливі прикмети 1 грудня
- Якщо на вулиці тепло, зима буде м'яка і приємна.
- Сильний вітер - чекайте завірюху взимку.
- Часто змінюється погода - зима буде дуже мінливою.
- Яка погода 1 грудня вранці, вдень і ввечері, такою вона буде в грудні, січні і лютому.
- Навколо місяця коло - до морозів.
- У будинку побачили комара - скоро буде потепління.
День ангела в цей день святкують:
Роман, Платон, Анастасій. Обов'язково привітайте близьких і знайомих з такими іменами!
Що не можна робити 1 грудня
- Відмовляти біднякам і нужденним в подаянні - пожертвувати можна як гроші, так і одяг, їжу.
- Лаятися, скандалити, тримати на людей зло, сваритися, інакше сварки затягнуться на цілий рік.
- Робити манікюр і педикюр - разом з обрізаними нігтями можна позбутися здоров'я.
- Робити спонтанні покупки - 1 грудня гроші можуть бути провідником негативної енергії.
- Давати в борг - інакше можна розоритися.
Раніше ми писали про всі свята і вихідні грудня 2021. Стало відомо, скільки будемо додатково відпочивати згідно з календарем.