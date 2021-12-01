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Свято 1 грудня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в перший день зими

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Середа 01 грудня 2021 06:00
Свято 1 грудня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в перший день зими Фото: яке свято 1 грудня 2021 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

1 грудня 2021 року вшановується пам'ять мучеників Романа і Платона, постраждалих за віру в четвертому столітті. Святим прийнято молитися про матеріальне благополуччя і достаток, а по погоді сьогодні можна дізнатися, якою буде вся зима.

Що можна і не можна робити у свято, важливі традиції, прикмети і заборони - читайте в матеріалі Styler.

Що потрібно зробити в цей день, важливі традиції

Вважається, що 1 грудня дуже хороший день, щоб відправитися в далеку дорогу. Тому, якщо у вас були такі плани, саме час їх реалізувати.

Святим потрібно помолитися про добробут, достаток. Також просили гарно пережити зиму, і про гарний врожай наступного року.

По сьогоднішньому дню передбачали погоду на всю зиму.

Якщо з ранку перед роботою піти 1 грудня до церкви, то будь-яка справа принесе прибуток.

Привернути благополуччя допоможе цікавий обряд

Для цього потрібно було взяти монетку великого номіналу і, тримаючи її в руках, сказати: "Платон і Роман, насипте мені грошей повну кишеню".

Для привернення багатства заговорену монету потрібно протягом року носити з собою і не витрачати.

Важливі прикмети 1 грудня

  • Якщо на вулиці тепло, зима буде м'яка і приємна.
  • Сильний вітер - чекайте завірюху взимку.
  • Часто змінюється погода - зима буде дуже мінливою.
  • Яка погода 1 грудня вранці, вдень і ввечері, такою вона буде в грудні, січні і лютому.
  • Навколо місяця коло - до морозів.
  • У будинку побачили комара - скоро буде потепління.

День ангела в цей день святкують:

Роман, Платон, Анастасій. Обов'язково привітайте близьких і знайомих з такими іменами!

Що не можна робити 1 грудня

  • Відмовляти біднякам і нужденним в подаянні - пожертвувати можна як гроші, так і одяг, їжу.
  • Лаятися, скандалити, тримати на людей зло, сваритися, інакше сварки затягнуться на цілий рік.
  • Робити манікюр і педикюр - разом з обрізаними нігтями можна позбутися здоров'я.
  • Робити спонтанні покупки - 1 грудня гроші можуть бути провідником негативної енергії.
  • Давати в борг - інакше можна розоритися.

Раніше ми писали про всі свята і вихідні грудня 2021. Стало відомо, скільки будемо додатково відпочивати згідно з календарем.

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