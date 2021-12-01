Праздник 1 декабря: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в первый день зимы
1 декабря 2021 года почитается память мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в четвертом веке. Святым принято молиться о материальном благополучии и достатке, а по погоде сегодня можно узнать, какой будет вся зима.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Что нужно сделать в этот день, важные традиции
Считается, что 1 декабря очень хороший день, чтобы отправиться в дальнюю дорогу. Поэтому, если у вас были такие планы, самое время их реализовать.
Святым нужно помолиться о благосостоянии, достатке. Также просили хорошо пережить зиму, и о хорошем урожае в следующем году.
По сегодняшнему дню предсказывали погоду на всю зиму.
Если с утра перед работой пойти 1 декабря в церковь, то любое дело принесет прибыль.
Привлечь благополучие поможет интересный обряд
Для этого нужно было взять монетку крупного номинала и, держа ее в руках, сказать: "Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман".
Для привлечения богатства заговоренную монету нужно в течение года носить с собой и не тратить.
Важные приметы 1 декабря
- Если на улице тепло, зима будет мягкая и приятная.
- Сильный ветер - ждите вьюгу зимой.
- Часто меняется погода - зима будет очень переменчивой.
- Какая погода 1 декабря утром, днем и вечером, такой она будет в декабре, январе и феврале.
- Вокруг луны круг - к морозам.
- В доме увидели комара - скоро будет потепление.
День ангела в этот день празднуют:
Роман, Платон, Анастасий. Обязательно поздравьте близких и знакомых с такими именами!
Что нельзя делать 1 декабря
- Отказывать беднякам и нуждающимся в подаянии - пожертвовать можно как деньги, так и одежду, еду.
- Ругаться, скандалить, держать на людей зло, ссориться, иначе ссоры затянутся на целый год.
- Делать маникюр и педикюр - вместе с обрезанными ногтями можно лишиться здоровья.
- Делать спонтанные покупки - 1 декабря деньги могут быть проводником негативной энергии.
- Давать в долг - иначе можно разориться.
Ранее мы писали про все праздники и выходные декабря 2021. Стало известно, сколько будем дополнительно отдыхать согласно календарю.