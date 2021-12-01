Праздник 1 декабря: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в первый день зимы

1 декабря 2021 года почитается память мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в четвертом веке. Святым принято молиться о материальном благополучии и достатке, а по погоде сегодня можно узнать, какой будет вся зима.

Что можно и нельзя делать в праздник, важные традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler .

Что нужно сделать в этот день, важные традиции

Считается, что 1 декабря очень хороший день, чтобы отправиться в дальнюю дорогу. Поэтому, если у вас были такие планы, самое время их реализовать.

Святым нужно помолиться о благосостоянии, достатке. Также просили хорошо пережить зиму, и о хорошем урожае в следующем году.

По сегодняшнему дню предсказывали погоду на всю зиму.

Если с утра перед работой пойти 1 декабря в церковь, то любое дело принесет прибыль.

Привлечь благополучие поможет интересный обряд

Для этого нужно было взять монетку крупного номинала и, держа ее в руках, сказать: "Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман".

Для привлечения богатства заговоренную монету нужно в течение года носить с собой и не тратить.

Важные приметы 1 декабря

Если на улице тепло, зима будет мягкая и приятная.

Сильный ветер - ждите вьюгу зимой.

Часто меняется погода - зима будет очень переменчивой.

Какая погода 1 декабря утром, днем ​​и вечером, такой она будет в декабре, январе и феврале.

Вокруг луны круг - к морозам.

В доме увидели комара - скоро будет потепление.

День ангела в этот день празднуют:

Роман, Платон, Анастасий. Обязательно поздравьте близких и знакомых с такими именами!

Что нельзя делать 1 декабря