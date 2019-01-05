"Попа, як у Кім": Каменських виклала гарячі фото з відпочинку

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Передплатники бурхливо відреагували на пляжні знімки

Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, похвалилася гарячими фотографіями з пляжного відпочинку. Артистка постала перед фанатами в бікіні рожевого кольору, демонструючи свої пишні форми. Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Цікаво, що пікантну фотографію Настя підписала тегом "попа, як у Кім", маючи на увазі Кім Кардашьян.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фото: Каменських на березі (instagram.com/kamenskux)

Серед передплатників співачки в коментарях розгорілися справжні суперечки і дебати на тему, чи можна так демонструвати своє тіло чи ні. Одні вважають, що фото занадто відверті, інші впевнені - красиве тіло потрібно показувати.

"Крута попа", - вважає artemsirnov.

"Дівчата,, не заздріть, вона - супер", - написав kazakh7227.

"Настя - богиня", - написав igotinich21.

"Головне щоб мізки були не як у Кім. Хоча, судячи по профілю особливої різниці немає", - відреагував nick0286.

Скріншот коментарів ((instagram.com/kamenskux)

"Як набридло, Каменських,Седакова і т. д ,невже більше нічого показати, адже є талант,але не ж...па ж,адже дуже хороші люди, але одне і теж", - написала alexandrays.

"Просто мене дратують тітки, які пишуть, ганьба фу тому, що розуміють, що Настя набагато красивіше їх", - відреагував 2004_smertinet.

Скріншот коментарів ((instagram.com/kamenskux)

Як раніше ми писали, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно вразила фанатів спокусливими формами, опублікувала свіжі знімки з відпочинку.

до Речі, Настя Каменських вразила глядачів шоу "Х-фактор -9" появою в сміливому вбранні.