Легких шляхів не буде, але шанс є завжди: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 28 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

28 января, в понедельник, звезды рекомендуют знакам Зодиака кардинально изменить свою жизнь, откинуть лишнее и построить новые планы. Некоторым знакам Фортуна сулит удачу.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп советует Овну с утра составить план и определить, что нужно сделать в первую очередь. Или вы ищите подработку, или занимаетесь устройством личной жизни. Отношения с избранником великолепные? Значит, пора сделать ему официальное предложение. В финансах появятся проблески, но такие, которые своенравному Овну покажутся мизерными.

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Телец

28 января 2019 года Тельцу следует заняться сменой имиджа, купить что-нибудь для настроения и сделать стильную прическу. Подчеркните свою уникальность, блесните обаянием и… Дело в шляпе! Кстати, про новый гардероб не забудьте. Финансовое положение Тельца останется непоколебимым. Ну, а здоровье полностью зависит от того, как вы о нем заботитесь.

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Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам в экстренном порядке решать материальные проблемы. Если не расплатитесь с долгами и налогами, то окажитесь в ужасном положении. Начальникам Близнецам придется заниматься перестановкой кадров. Будьте крайне осторожны на дороге, особенно, если погода "нелетная". Простуда отступит, если вовремя принимать лекарства.

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Рак

28 января Раку придется идти на уступки, чтобы сохранить теплые отношения с окружающими людьми. Постарайтесь умерить аппетиты, отказаться от амбиций и собственных желаний. Благоприятный день для борьбы с вредными привычками. Питание у Рака должно быть не только по режиму, но и с достаточным количеством витаминов и микроэлементов.

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Лев

Гороскоп не обещает Льву легких путей и миллионной прибыли, но шанс получить желаемое, все-таки есть. И важно его рассмотреть в потоке дел, общения и мирской суеты. Не исключены проблемы со здоровьем, если Лев недавно перенес простуду. Неожиданный звонок от давнего друга изменит планы.

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Дева

28 января Дева почувствует себя школьницей, когда придется повторять прописные истины. Не стоит угнетать себя из-за того, что вы что-то упустили в прошлом. Всему свое время. Из финансового кризиса Деве можно выйти только одним путем — найти подработку. Обзвонив друзей и знакомых, у вас появится шанс на перспективное и безбедное будущее.

Весы

Гороскоп предсказывает Весам удачу на финансовом рынке, выгодные вложения денежных средств и контракт на много лет. Вообще, вы на высоте, поздравляем! Вот только дальняя поездка сорвется, но не по вашей вине. Разочарования в любви повергнут Весов в легкую депрессию. Уйти от них можно, если посмотреть на вещи философским взглядом.

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Скорпион

28 января 2019 года Скорпиону нужно выработать такой план действий, чтобы в нем проявились и природный темперамент, и стратегия. Симпатия будет проистекать от тех, кто раньше не обращал на вас внимание. Возможно, что все это выльется во взаимовыручку в работе. Испытания в личной жизни Скорпион пройдет достойно, что поднимет самооценку.

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Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцу расплатиться с кредиторами, и впредь не влезать в такие займы. Первостепенная задача для того, кто занимается бизнесом – поиск партнеров. Эксперименты с внешним образом обернуться для Стрельца сплошными комплиментами и предложениями. Но все они будут пристойного характера, не переживайте.

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Козерог

28 января 2019 года Козерогу нельзя расслабляться даже на минуту. Иначе, шансы на успех уплывут, как не обидно звучит. Ваша обаятельная улыбка будет заметна издалека, что поможет завязать интересные знакомства. В финансах у Козерога доходы обойдут расходы. Отлично сложится поездка по делам, переговоры и заключение договоров.

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Водолей

Гороскоп не советует Водолею жертвовать своим временем и энергией ради тех, кто этого не заслуживает. Если вы что-то упустили в работе, то наверстывать придется самому. На помощь коллег и друзей не рассчитывайте. Карьера пойдет вверх у Водолея, занимающегося творчеством. Если будете болтать о своих целях, то на их реализацию даже не надейтесь.

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Рыбы

28 января 2019 года Рыбы будут усердно искать покровителей и единомышленников. Только сразу же определитесь, в нужном ли месте, вы это делаете? Любовная история закончится тем, о чем вы и не догадывались. Печально, но терять надежды не следует. Рыбы – истинные фантазеры, что часто приводит их в западню. Вечером ожидается прибыль.

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