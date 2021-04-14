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В Україну йдуть затяжні дощі і навіть сніг: як довго триватиме негода

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 14:03
В Україну йдуть затяжні дощі і навіть сніг: як довго триватиме негода Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе дощі
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчим часом буде дощовою, помірно теплою і навіть прохолодною, а в деяких областях можливий сніг.

Про погоду в наступні кілька днів нам розповіли синоптики Наталка Діденко, Український гідрометцентр і Gismeteo.

"Середина весни пополиває українців дощами - циклон, фронти, всяке таке атмосферне. У західних областях, особливо ближче і навколо Карпат знову висока ймовірність мокрого снігу", - прогнозує Наталка Діденко погоду на 15 квітня.

Температура повітря в четвер у більшості областей передбачається +10+16 градусів. На Заході України - холодно - від +2 до +8 градусів.

У Києві 15 квітня очікуються дощі, а температура повітря - від +12 до +13 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру також прогнозують, що дощі будуть панувати на всій території країни з 15 по 17 квітня, а 18-го прийде деяке прояснення.

А ось ресурс Gismeteo опублікував прогноз погоди для Києва на десять днів, судячи по якому нас чекає багато опадів. Просвіту не видно, а у 20-х числах можливий навіть сніг.

В Україну йдуть затяжні дощі і навіть сніг: як довго триватиме негода

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше провідні синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень, і чи будуть неприємний сюрпризи на початку травня.

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